Украинскому Минобороны разрешили напрямую закупаться импортным вооружением

Президент Украины Пётр Порошенко снял ограничения для силовиков на покупку импортного вооружения. Согласно утверждённому украинским лидером закону, Минобороны Незалежной теперь разрешено напрямую покупать вооружение из-за рубежа.

Как полагает Порошенко, отказ от посредников якобы позволит даже сэкономить.

Отмечается, что якобы снятие ограничений на импорт вооружения также позволит оптимизировать и ускорить процесс закупки.

При этом, как пояснил глава профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Пашинский, данные нововведения вносятся для того, чтобы получить доступ к американским деньгам. В частности, пояснил он, законопроект откроет Киеву доступ к 250 млн долларов, выделенным Соединёнными Штатами.

Напомним, что в марте прошлого года Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия, заключённое еще в 1995 году.

При этом в РФ не раз предостерегали от поставки вооружений на Украину, поясняя, что это лишь приведёт к эскалации конфликта в Донбассе.