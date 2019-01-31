Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Макарова переизбрали секретарем Петербургского регионального отделения «Единой Р...
Горбачёв и Ельцин пытались продать японцам Курилы, но Путин помешал этой сделке ...
Злостный нарушитель
Адмирал Иван Иваныч Си-Цзиньпинский
Главная / В мире

Украинскому Минобороны разрешили напрямую закупаться импортным вооружением

31 января 2019, 22:39  •  80 • В мире
Пётр Порошенко снял ограничения для Минобороны Украины напрямую покупать вооружение из-за рубежа.
Президент Украины Пётр Порошенко снял ограничения для силовиков на покупку импортного вооружения. Согласно утверждённому украинским лидером закону, Минобороны Незалежной теперь разрешено напрямую покупать вооружение из-за рубежа.
Как полагает Порошенко, отказ от посредников якобы позволит даже сэкономить.
Отмечается, что якобы снятие ограничений на импорт вооружения также позволит оптимизировать и ускорить процесс закупки.
При этом, как пояснил глава профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Пашинский, данные нововведения вносятся для того, чтобы получить доступ к американским деньгам. В частности, пояснил он, законопроект откроет Киеву доступ к 250 млн долларов, выделенным Соединёнными Штатами.
Напомним, что в марте прошлого года Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия, заключённое еще в 1995 году.
При этом в РФ не раз предостерегали от поставки вооружений на Украину, поясняя, что это лишь приведёт к эскалации конфликта в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


80
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 22:24
«Превратили в своего ставленника»: Европарламент признал Гуаидо «легитимным президентом» Венесуэлы
31 января 2019, 15:54
«Повышает риски»: как в Москве отреагировали на решение США начать выпуск ядерных боеголовок пониженной мощности
31 января 2019, 06:24
ТОП-10: Американцы сосчитали снег во всех городах мира
Загрузка...
31 января 2019, 16:09
Почему ЕС оказался сообщником США в перевороте в Венесуэле?
31 января 2019, 06:24
Что ждет Венесуэлу? Аналитики Guardian описали четыре наиболее вероятных исхода
31 января 2019, 02:54
«Усиление правоэкстремистского тренда»: почему ФРГ не может искоренить неонацистские настроения в бундесвере
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
26 января 2019, 19:09
В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
27 января 2019, 14:39
"Крымский сценарий для Венесуэлы": Мадуро предсказали итоги "скандального условия" Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.