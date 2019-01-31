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Украинскому Минобороны разрешили напрямую закупаться импортным вооружением
31 января 2019, 22:39 • 80 • В мире
Пётр Порошенко снял ограничения для Минобороны Украины напрямую покупать вооружение из-за рубежа.
Президент Украины Пётр Порошенко снял ограничения для силовиков на покупку импортного вооружения. Согласно утверждённому украинским лидером закону, Минобороны Незалежной теперь разрешено напрямую покупать вооружение из-за рубежа.
Как полагает Порошенко, отказ от посредников якобы позволит даже сэкономить.
Отмечается, что якобы снятие ограничений на импорт вооружения также позволит оптимизировать и ускорить процесс закупки.
При этом, как пояснил глава профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Пашинский, данные нововведения вносятся для того, чтобы получить доступ к американским деньгам. В частности, пояснил он, законопроект откроет Киеву доступ к 250 млн долларов, выделенным Соединёнными Штатами.
Напомним, что в марте прошлого года Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия, заключённое еще в 1995 году.
При этом в РФ не раз предостерегали от поставки вооружений на Украину, поясняя, что это лишь приведёт к эскалации конфликта в Донбассе.
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