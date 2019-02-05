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Украинскому МИД станет проще без дипотношений с Россией – Климкин
05 февраля 2019, 22:54 • 85 • В мире
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что без дипломатических отношений с Россией министерству будет "жить намного проще".
Украинским дипломатам станет "проще жить" без дипотношений с Россией. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Незалежной Павел Климкин. Он дал совет и будущему президенту страной.
По его мнению, в отношении РФ следует ввести биометрический контроль на границе. Это поможет не отказываться полностью от дипотношений со страной, в которой проживают почти 3 миллиона украинцев. Как отметил Климкин, дипломатию с РФ все же нужна, поскольку иначе для соотечественников в России "вообще никакой реальной помощи" не будет.
Напомним, в 2018 году власти Украины ввели в действие режим фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Также был введен режим биометрического контроля на границе с Россией.
В свою очередь российская сторона заявила, что действия украинских властей нарушает многолетнее межправительственное соглашение о безвизовых поездках, а также наносит существенный вред принципам цивилизованного общения государств.
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