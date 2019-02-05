Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СК России: Бастрыкин познакомился с семьей Арашуковых во время ареста
Полномочный представитель уже назначен: В Польше создают армию для защиты своего...
Евросоюз помогает США ввергнуть в хаос Ближний Восток
"Тимошенко приготовиться": Гаспарян о возбуждении на Украине уголовног...
Главная / В мире

Украинскому МИД станет проще без дипотношений с Россией – Климкин

05 февраля 2019, 22:54  •  85 • В мире
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что без дипломатических отношений с Россией министерству будет "жить намного проще".
Украинским дипломатам станет "проще жить" без дипотношений с Россией. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Незалежной Павел Климкин. Он дал совет и будущему президенту страной.
По его мнению, в отношении РФ следует ввести биометрический контроль на границе. Это поможет не отказываться полностью от дипотношений со страной, в которой проживают почти 3 миллиона украинцев. Как отметил Климкин, дипломатию с РФ все же нужна, поскольку иначе для соотечественников в России "вообще никакой реальной помощи" не будет.
Напомним, в 2018 году власти Украины ввели в действие режим фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Также был введен режим биометрического контроля на границе с Россией.
В свою очередь российская сторона заявила, что действия украинских властей нарушает многолетнее межправительственное соглашение о безвизовых поездках, а также наносит существенный вред принципам цивилизованного общения государств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


85
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 16:24
США тогда уйдут из Афганистана, когда обеспечат там позиции для ИГ*
05 февраля 2019, 13:09
На выборах в Израиле «победит» Трамп
05 февраля 2019, 09:54
Уйти, чтобы остаться: Что США намерены делать в Сирии?
Загрузка...
05 февраля 2019, 06:39
На Гавайях предложили запретить продажу сигарет тем, кто моложе 100 лет
05 февраля 2019, 19:24
«Это путч, комедия, цирк»: Николас Мадуро — об угрозе американской интервенции, европейском ультиматуме и Хуане Гуаидо
05 февраля 2019, 00:09
Нетаньяху реализует мечту Трампа в Газе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 22:54
Украинские стервятники хотят закрыть солнце над Крымом
05 февраля 2019, 22:54
Италия против: Как Венесуэла обострила конфликт внутри ЕС? (Анна Сочина)
05 февраля 2019, 22:54
Мадуро отказался воспользоваться амнистией Гуайдо по совету Болтона
05 февраля 2019, 22:54
Похищенный в 2012 году британский журналист до сих пор в плену ИГИЛ – Guardian
05 февраля 2019, 22:54
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
30 января 2019, 17:24
У Рауфа Арашукова оказался самый большой дом из всей кавказской элиты
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.