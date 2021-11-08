Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Пр...
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
Главная / Политика

Украинскому эксперту пришлось извиняться после скандала на русском ТВ

08 ноября 2021, 17:10  •  257 • Политика
Споры о Владимире Зеленском обернулись скандалом на русском телевидении. В результате украинскому эксперту пришлось извиняться.
Одной из главных тем политического ток-шоу "Время покажет" на Первом канале сегодня было заявление президента Украины Владимира Зеленского с обвинением в адрес советских войск. Зеленский сказал, что советские герои неправильно освобождали Киев в дни Великой Отечественной войны.
Позиция Киева отстаивал Сергей Запорожский - профессиональный украинский эксперт, который кстати имеет гражданство России. И его реплики были настолько некорректно, что ведущий ток-шоу Руслан Осташко попросил гостя на выход. Скандал мог бы на этом и закончиться, однако Запорожские решил вернуться в эфире. Но для этого ему пришлось принести извинения за своё поведение. Украинский эксперт признал, что допустил "некорректные высказывания".
В беседе с РИА ФАН заявления Зеленского прокомментировал и декан факультета медиакоммуникаций МГИК, лидер движения русских украинцев "Парус", политолог и журналист Юрий Кот. Эксперт напомнил, что при Зеленском на Украине стали ещё более лояльно относиться к преступлениям нацистов. Поэтому Кот воспринял сказанное президентом Украины, как логичное продолжение его политики - циничной и отвратительной:
Налицо — полная моральная деградация человека, воспринимающего нацизм как обычное явление, с которым не нужно бороться, которому не надо противостоять. А в его случае — ещё и поощрять, - сказал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





257
Источник
Похожие новости
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
08 ноября 2021, 03:45
Меркель предложили "тур по Донбассу": Горловка. "Всё включено"
08 ноября 2021, 09:35
Что случилось в России и мире, пока вы спали: Главные события за ночь и утро 8 ноября
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2021, 21:35
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не догнать Россию"
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.