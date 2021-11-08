Украинскому эксперту пришлось извиняться после скандала на русском ТВ

Споры о Владимире Зеленском обернулись скандалом на русском телевидении. В результате украинскому эксперту пришлось извиняться.

Одной из главных тем политического ток-шоу "Время покажет" на Первом канале сегодня было заявление президента Украины Владимира Зеленского с обвинением в адрес советских войск. Зеленский сказал, что советские герои неправильно освобождали Киев в дни Великой Отечественной войны.

Позиция Киева отстаивал Сергей Запорожский - профессиональный украинский эксперт, который кстати имеет гражданство России. И его реплики были настолько некорректно, что ведущий ток-шоу Руслан Осташко попросил гостя на выход. Скандал мог бы на этом и закончиться, однако Запорожские решил вернуться в эфире. Но для этого ему пришлось принести извинения за своё поведение. Украинский эксперт признал, что допустил "некорректные высказывания".

В беседе с РИА ФАН заявления Зеленского прокомментировал и декан факультета медиакоммуникаций МГИК, лидер движения русских украинцев "Парус", политолог и журналист Юрий Кот. Эксперт напомнил, что при Зеленском на Украине стали ещё более лояльно относиться к преступлениям нацистов. Поэтому Кот воспринял сказанное президентом Украины, как логичное продолжение его политики - циничной и отвратительной: