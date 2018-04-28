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Украинскому борцу не разрешили приехать на чемпионат Европы в Россию

28 апреля 2018, 10:54  •  87 • Украина
Украинскому борцу греко-римского стиля Жану Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в российский Каспийск, сообщает газета «Известия» со ссылкой на спортсмена.
 
© zhanbeleniuk / Instagram
 

«Ручаюсь, мы приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме», — приводит издание слова борца в Instagram. Он отметил, что «до последнего боролся за право» попасть на соревнования.

При этом Беленюк не стал раскрывать детали запрета.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал об условиях на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в Каспийске с 26 апреля по 6 мая.

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