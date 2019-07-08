|
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
08 июля 2019, 17:39 • 57 • Украина
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
© Алексей Витвицкий РИА Новости
«Это впервые, когда профильный вице-премьер... не принимает участия в саммите... Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола», — цитирует её «Гордон».
По словам Климпуш-Цинцадзе, представители сил безопасности, работающие на мероприятии, сообщили политику, что её «нет в списках».
Ранее сообщалось, что в Киеве начался саммит Украина — ЕС.
Как отмечалось, украинский лидер Владимир Зеленский встретил руководителей структур Европейского союза в Мариинском дворце.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июля 2019, 01:24
|
02 июля 2019, 02:39
|
03 июля 2019, 19:09
|
02 июля 2019, 18:54
|
02 июля 2019, 02:39
|
02 июля 2019, 02:39
|
04 июля 2019, 06:39