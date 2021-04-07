|
Украинского посла взбесили слова Зеленского о Донбассе в западных СМИ
07 апреля 2021, 13:15 • 293 • Политика
Диппредставитель упрекнул воспользовавшихся цитатой президента газете в "нечестной" дискуссии
Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил негодование из-за недавнего материала, опубликованного в издании Der Standard, где журналисты называли донбасский конфликт гражданской войной. По мнению представителя дипмиссии Незалежной, у авторов имеется лишь "одна точка зрения".
Накануне Der Standard опубликовала статью, где говорится о том, что Незалежная желает вступить в состав НАТО, а в Донбассе вновь "вспыхивает гражданская война". В публикации вставили высказывание Зеленского, где президент называет присоединение к альянсу "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".
По словам Щербы, в действительности же речь идет о конфликте, где Украина ведет военные действия якобы против России.
"Не оккупация, а "гражданская война". Уважаемый Der Standard, настанет ли пора для честной дискуссии по поводу того, что вы таким образом называете, или вы рассматриваете лишь одну точку зрения?" – написал посол на своей странице в "Твиттер", приложив скриншот публикации австрийского издания.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, комментируя заявление Зеленского о необходимости вступления в состав НАТО, что одного желания Украины явно недостаточно: для процедуры необходимо участие всех членов альянса.
При этом администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена похвалила Киев за усердие и стремление присоединиться к составу атлантического блока. Псаки также отметила, что Белый дом оказывает украинской стороне "решительную поддержку" и взаимодействует с ней в вопросах противодействия "дестабилизирующим действиям".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
293
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 апреля 2021, 12:50
|
03 апреля 2021, 01:05
|
05 апреля 2021, 09:55
|
03 апреля 2021, 02:55
|
31 марта 2021, 23:35
|
05 апреля 2021, 02:35
|
01 апреля 2021, 05:05