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Украинского политолога Юрия Дудкина обвинили в государственной измене за насмешки над Владимиром Зеленским в эфире ТВ

24 февраля 2021, 17:55  •  40 • Украина
Дудкин – узнаваемая «говорящая голова» украинского ТВ. Не то чтобы его выступления наполнены жёсткой критикой власти, но вот реплики с места порой были довольно едкими. Собственно, ничем иным Дудкин перед украинской властью не провинился – только своими насмешками. И вчера за Дудкиным пришли – СБУ. «У меня обыск, обвиняют в госизмене», - только и успел сообщить эксперт перед тем, как контрразведчики увезли его в СИЗО. Эксцесс, частный случай? Ничуть не бывало – возвращение к забытой практике.
В середине девяностых в государственной измене украинские власти пытались обвинить популярных крымских телевизионщиков и пишущих журналистов, поддерживавших Юрия Мешкова и критиковавших президента Украины Леонида Кучму. Известно, как минимум, о трёх попытках инициировать уголовное преследование по этому обвинению – против режиссёра ГТРК «Крым» Александра Беланова, против телеведущего студии «Джокер» ГТРК Сергея Надеждина и журналиста «Мещанской газеты» Руслана Горевого. Но выставить оппонентов власти изменниками родины у Кучмы и его приспешников не получилось – уголовные статьи пришлось переквалифицировать на «клевету в отношении представителей власти». Интрига заключалась в том, что на тот момент уголовная статья за клевету в украинском УК была упразднена, и критиков власти, таким образом, судили по несуществующей статье. Тем не менее, своего Кучма добился – критиканам пришлось бежать из страны. Позднее, уже после победы второго майдана, измену родине пытались вчинить целой группе киевских журналистов (Владимиру Скачко, Игорю Гужве и др.) И с тем же успехом – обвиняемых в итоге выдавили за границу. Скачко – в Москве, Гужва – в Вене.
Но кто бы мог подумать, что методы Кучмы и Порошенко освоит Зеленский?! Причём, Дудкин – это только начало. Следующей жертвой режима «слуг народа» может стать публицист и бывший министр юстиции Елена Лукаш, критикующая Зеленского последовательно и максимально доказательно. Рискует и тележурналист Максим Назаров, и его пишущая коллега Олеся Медведева, и даже народный депутат Ринат Кузьмин. Примечательно, что уголовное дело в отношении Дудкина СБУ возбудила после обращения Алексея Гончаренко, народного депутата от «Европейской солидарности» Петра Порошенко. И Гончаренко намекает, что Дудкин – первый, но далеко не последний.

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