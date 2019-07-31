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Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру

31 июля 2019, 21:24  •  112 • Украина
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос уполномоченного Верховной рады страны по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Андрея Тарасова.
 
РИА Новости
 

«Она получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля», — отметил адвокат.

Он допустил, что Денисову, вероятно, допросят по делу о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ряда других ведомств.

Как сообщает «Укринформ», ряд правозащитных организаций призвали провести расследование относительно «вероятного совершения коррупционного преступления и нарушения присяги» Денисовой.

В заявлении правозащитников говорится, что при вмешательстве председателя Окружного административного суда Киева Павла Волка была обеспечена замена двух членов ВККС на «лояльных» представителей по квоте омбудсмена и Государственной судебной администрации.

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