Новейшую историю Украины нельзя представить без Игоря Коломойского. Он родился в 1963 году в Днепропетровске в семье инженеров, там же выучился на инженера-металлурга, стал кооператором первой волны, вместе с Геннадием Боголюбовым в 1992 году учредил Приватбанк.

Прирастая активами

Вскоре сформировалась финансово-промышленная группа «Приват», куда вошли ферросплавные заводы и горнообогатительные комбинаты Украины, нефтеперерабатывающие заводы и сети автозаправок. В начале 2000-х Игорь Коломойский стал медиамагнатом, владельцем, например, популярного телеканала «1+1». В 2008 году Forbes оценивал его состояние в $4,7 млрд.

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Республики Татарстан (Российская Федерация). Украина передала в уставный фонд компании целостный имущественный комплекс – Кременчугский НПЗ. Вклад Республики Татарстан – денежные взносы, акции нефтедобывающих компаний.

Украинская базе OpenDataUA сегодня сообщает, что «Укртатнафта» является открытым акционерным обществом, а ее руководитель Павло Овчаренко находится в розыске по запросу МВД.

На самом деле еще во времена президента Виктора Януковича распоряжаться государственными компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта» стали Игорь Коломойский и его компаньоны. К 2010 году полный контроль над (формально) российско-украинским предприятием установила группа «Приват».

Сбой

В 2014 году, через несколько дней после бегства президента Украины Виктора Януковича, Коломойский был назначен губернатором Днепропетровской области. При нем там были сформированы батальоны «Днепр» и «Донбасс», которые участвовали в боях против отрядов ополченцев Донбасса. За это в 2014 году олигарх был заочно арестован Басманным райсудом Москвы по ходатайству Следственного комитета России (СКР) для международного розыска.

Тогда же начались его неприятности: Крым, вошедший в состав России, национализировал все находящиеся на полуострове активы Коломойского – 84 объекта: кроме отделений Приватбанка там была сеть автозаправок, санатории и пансионаты. До сих пор продать удалось не все, хотя крымская власть старалась.

В 2015 году с должности губернатора он был снят указом президента Петра Порошенко. В последующие два года Коломойский лишается основных активов, становится фигурантом уголовных дел и покидает Украину. К 2018 году размер его состояния снизился до $1 млрд. Коломойский не раз говорил, что имеет три гражданства — Украины, Кипра и Израиля, но предпочитает жить в Женеве.

«Приват» перестал быть приватным

Будучи президентом, Петр Порошенко боролся с соседом по списку украинских богачей всерьез. В декабре 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации Приватбанка – крупнейшего на украинском рынке финучреждения, и с тех пор влило в его капитал свыше 155 млрд грн. В Нацбанке Украины было создано специальное Управление по реализации комплексных проектов, которое занималось юридическими делами Приватбанка.

Суды по делу Приватбанка шли в Киеве, но потом вышли за пределы Украины. Высокий лондонский суд еще в декабре 2017 года заморозил счета Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Коломойский рассказывал украинским журналистам, ездившим к нему на интервью а Израиль и Швейцарию: «Я живу на 20 000 фунтов в неделю, поскольку так решил суд».

В период избирательной кампании 2019 года кандидата в президенты Владимира Зеленского однозначно считали ставленником Коломойского – все медиаресурсы олигарха работали на него. «Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь это сказать, с марионеткой Коломойского», — заявил тогда Петр Порошенко.

Неблагодарный

После президентских и парламентских выборов когда «донецкие» были повержены. Казалось, власть в стране взял днепропетровский олигархический клан. Но новый президент Украины Владимир Зеленский оказался неблагодарным: преследования Игоря Коломойского на Украине продолжились и при нем.

В мае 2020 года Зеленский подписал закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. Теперь он известен как «антиколомойский». Его суть сводится к тому, что собственники обанкротившегося банка, в том числе Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу. Владельцы смогут претендовать только на получение компенсации, размер которой будет определять независимый международный аудитор, а не суд.

К прежним искам добавился суд американского штата Делавэр. Там называют просто фантастическую для Украины сумму отмытых денег — $622 млн. Иск подан администрацией национализированного банка, обвиняющей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в создании незаконной схемы, в результате которой астрономические суммы ушли в карманы днепропетровских олигархов.

Опомнилась Казань

Теперь Игорю Коломойскому пригрозили и с четвертой стороны света – из России.

«Татнефть», утратившая контроль над украинской «дочкой», с 2008 года пытается взыскать с Украины $2,4 млрд убытка. Тогда «Укртатнафта», получив большую партию сырья, платить за него не стала, нефть оставила себе, отстранила от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана.

«Татнефть» пыталась взыскать с Коломойского, Боголюбова и компании $294,3 млн за поставку нефти в 2009 году на Кременчугский НПЗ без последующей оплаты. Однако в феврале этого года Высокий суд Лондона отклонил иск российской «Татнефти» к украинским коммерсантам по причине истечения срока исковой давности. Год назад сообщалось, что Федеральный суд округа Колумбия в США окончательно подтвердил решение о взыскании свыше $112 млн с Украины в пользу «Татнефти».

Новость последних дней – возбужденное уголовное дело в отношении Игоря Коломойского и его украинских компаньонов Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко. Дело возбуждено главным следственным управлением МВД по Татарстану.

Причем Казань пошла другим путем: действия представителей украинской стороны в нем признаются организацией преступного сообщества и участием в нем. Такая квалификация экономического преступления выбрана не случайно — по статье «мошенничество» давно истек десятилетний срок давности, а по «преступному сообществу» он еще действует.

То есть приравняли к «днепровской братве».