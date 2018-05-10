Украинского диверсанта, попавшегося в Крыму, отправили в тюрьму на восемь лет

Судакский городской суд приговорил украинского диверсанта Геннадия Лимешко, задержанного в Крыму летом прошлого года, к восьми годам тюремного заключения. Отбывать наказание 25-летний гражданин незалежной будет в колонии общего режима.

Напомним, его поймали сотрудники ФСБ 12 августа 2017 года, когда агент СБУ пытался повредить электроопору на линии Судак - Новый Свет.

Застали с поличным: парень как раз усиленно работал пилой и успел подпилить деревянный столб на 3-4 сантиметра. В сумке у гражданина Украины оказалась самодельная взрывчатка, с помощью которой он хотел подорвать электроопору.

Диверсанта сотрудники спецслужб взяли с поличным. Фото: пресс-служба УФСБ по РК и г. Севастополю

Взрывчатку он соорудил из двух тротиловых шашек типа «200» и зажигательной трубки ЗТП-50 с механическим воспламенителем. Помимо ручной пилы, у задержанного изъяли гранату, емкости с горючей смесью и цифровой фотоаппарат. Также нашли пачку сигарет, скотч, паспорт гражданина Украины и мобильный телефон.

Геннадий Лимешко планировал не только подорвать линию электропередач между Судаком и Новым светом, но и вызвать обвал камней на автотрассу, поджечь свалку возле поселка Рыбачье и лесной массив под Алуштой – словом, набедокурить диверсант должен был порядочно.

На допросе он признался, что на выполнение задания ему дали 5 тысяч гривен (чуть более 11 600 рублей).

Также Геннадий Лимешко рассказал, что еще осенью 2015 года проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Предполагалось, что задания он будет выполнять не только в Крыму, но и на территории Донецкой народной республики, а также в других регионах России. По данным ФСБ, ранее диверсант проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.

Вот только карьера разведчика-диверсанта оборвалась в Крыму. Геннадия Лимешко задержали и признали виновным в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Вину свою разоблаченный злоумышленник полностью признал и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Ходатайство удовлетворили, суд рассмотрел дело «ускоренно».

Гособвинитель просил дать Лимешко суммарно 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения. В качестве смягчающего обстоятельства - наличие малолетней дочери (1 год и 4 месяца), в качестве отягчающего - политическая вражда в качестве мотива к преступлению.

Гособвинитель просил дать Лимешко 8 лет 6 месяцев.Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Что я могу сказать? Прошу строго не судить. Никакой вражды к России и Крыму не испытываю. При вынесении приговора прошу помнить, что исправительные учреждения никого лучше не сделали. Скорее бы это все закончилось... выйду, уеду и никогда сюда больше не вернусь, - заявил Лимешко на суде.

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