Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарног...
Тайный госпереворот в России: Кто за ним стоял и кому удалось разбить план - мне...
Главная / Политика

Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан

05 января 2021, 12:15  •  13 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик Незалежной похвастался вооружением своей страны, но вызвал лишь смех
На Украине рассказали, что сделают в случае войны с Россией. Киев якобы рассматривает вариант идти в наступление. Тогда Незалежная стала бы для РФ Афганистаном, "только покруче". Такое заявление сделал Алексей Арестович, советник по информационной политике делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
По его словам, у Киева есть полный комплекс вооружений. Более того, Арестович уверяет, что Украина – единственное государство в мире – уже использует его против России. Якобы Незалежная, рассказал дипломат, выстрелила по РФ сотней "самых крутых" ракет с помощью оперативно-тактических комплексов. Арестович подчеркнул, что некоторые удары даже нанесли ущерб. Как пишут СМИ, политик, вероятно, имел в виду удары по Донбассу, несмотря на то, что в России не раз заявляли, что наша страна не является участником конфликта. Арестович добавил в эфире Politeka, что после этого с Украиной ничего не случилось. По его мнению, у Незалежной самые лучшие ракеты, лучше которых может оказаться лишь ядерное оружие.
Россияне, прочитав слова украинского дипломата, подняли его на смех. Многие были поражены, что высокий политик Незалежной может говорить такую ерунду в СМИ.
"Если война начнется, вы же с Украины, как крысы тонущего корабля по заграницам разбежитесь! Вояки!", "Было бы что завоевывать, все что можно на Украине распродано и разворовано, больше вложишься чем поимеешь. Одним словом Украина восстановлению не подлежит", "Вы скоро сами сдадитесь, вопрос времени. Над вами уже весь мир смеется", "На Украине самой уже Афганистан. Очень тяжелая наркомания", "Похоже украинский товарищ плохо знает историю афганской войны. Украина по соседству с Россией, так что война если и будет, то длится она будет не более месяца. Половина украинцев сдадутся в плен, вторая половина погибнут", "Всех клоунов собрали?" – отметили читатели РИА "Новости" в комментариях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 05:50
Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций
05 января 2021, 04:00
Пожалуйте вон: Самые громкие отставки – 2020
05 января 2021, 02:10
Миллионам пенсионеров в России увеличат выплаты: Депутат просчитал ход Путина по индексации пенсий
05 января 2021, 01:15
Мишустин утвердил список запрещенной деятельности в экозоне Байкала
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуо...
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали...
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
05 января 2021, 05:50
Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
02 января 2021, 08:10
«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
30 декабря 2020, 23:20
Не прошло и нескольких минут: Навальный по-детски ответил Пескову
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.