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Украинского депутата заметили на границе с Польшей. Бежит из страны с толпой женщин
08 марта 2022, 22:25 • 26 • Политика
Депутат Рады из нацистской партии "Свобода" замечен при бегстве с Украины в Польшу. "Бежит с толпой женщин к польской границе", - комментируют фото в Сети.
С Украины начали сбегать депутаты-нацисты. На границе с Польшей замечен нардеп VI созыва Верховной рады Игорь Мирошниченко из нацистской партии "Свобода".
Данный парламентарий прославился "русофобией и сносом памятников Ленину", отмечает военкор Юрий Котенок. Он же опубликовал фото депутата, пересекающего границу в толпе женщин.
- комментирует журналист Олег Блохин в своём Telegram-канале.
Напомним, что одной из целей спецоперации России на Украине является денацификация страны. В этой связи побег главных нацистских заводил с Украины вполне естественен.
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