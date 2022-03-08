Украинского депутата заметили на границе с Польшей. Бежит из страны с толпой женщин

Депутат Рады из нацистской партии "Свобода" замечен при бегстве с Украины в Польшу. "Бежит с толпой женщин к польской границе", - комментируют фото в Сети.

С Украины начали сбегать депутаты-нацисты. На границе с Польшей замечен нардеп VI созыва Верховной рады Игорь Мирошниченко из нацистской партии "Свобода".

Данный парламентарий прославился "русофобией и сносом памятников Ленину", отмечает военкор Юрий Котенок. Он же опубликовал фото депутата, пересекающего границу в толпе женщин.

Он вместо фронта (куда так всех активно зазывал) бежит с толпой женщин к польской границе. Это прекрасно,

- комментирует журналист Олег Блохин в своём Telegram-канале.

Напомним, что одной из целей спецоперации России на Украине является денацификация страны. В этой связи побег главных нацистских заводил с Украины вполне естественен.