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Украинского депутата избили прямо в эфире
14 мая 2021, 10:55 • 155 • Политика
"Слуга народа" получил несколько ударов прямо в лицо
Бывший депутат Верховной рады Олег Бана затеял потасовку с парламентарием, представителем президентской фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком. Между народными избранниками произошла ожесточенная драка в эфире телепрограммы "Политика без правил".
Темой выпуска был запуск земельного рынка, вокруг которого политические элиты Незалежной ведут горячий спор. Так, оба народных избранника не сошлись во мнении о целесообразности такого решения.
Барна вскочил с кресла, подбежал к Соломчуку, повалил его и принялся методично избивать. Бывший народный избранник успел нанести коллеге несколько ударов в область лица, прежде чем его успели оттащить, передает "Свободная Пресса"
Ведущие смогли снизить накал страстей. Однако на лице представителя президентской фракции к концу выпуска красовалась кровавая гематома.
По информации РИА "Новости", шесть лет назад Барна выступал от партии предшественника Зеленского "Блок Петра Порошенко". Во время одного из заседаний Рады парламентарий попытался выгнать с трибуны Арсения Яценюка, который тогда возглавлял правительство Украины. Тем самым Барна спровоцировал очередную потасовку, которая стала после событий 2014 года в местном парламенте обычным явлением.
Похожий скандал произошел на Украине месяцем ранее: так, экс-президент Незалежной, глава "Евросолидарности" Петр Порошенко обозвал депутата из "Слуги народа" "пьяной мордой" и чуть не полез в драку с парламентарием. Бывший президент решил вступиться за свою верную соратницу Ирину Геращенко, выступившую с речью о погромах, устроенных националистами в Киеве весной этого года.
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