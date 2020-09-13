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Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл

13 сентября 2020, 20:00  •  226 • Украина

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон, прекрасно чувствующий себя при любой власти, заявил, что чуда на Украине не случилось за все прошедшие после распада СССР годы, не стоит ждать его и в дальнейшем.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу на украинском ТВ. Отвечая на вопрос ведущего, возможно ли в «незалежной» чудо по примеру других государств — послевоенной Германии или Японии, которые сделали огромный рывок в экономике, Гордон сказал:

«Ни о чем таком, конечно, речи нет. Мало того, я думаю, что ни о каком „чуде” речи идти не будет.

Надо понимать, что после правления негодяев в лице Порошенко и всех остальных у общества был большой запрос на „новые лица”.

Зеленский — это чистый и честный человек, который хотел сделать для своей страны что-то.

Но на горбу этого человека во власть пришло огромное количество никчемных, пустых, глупых, малообразованных или вообще необразованных людей, которые не способны ровным счетом ни на что.

Поскольку других людей на замену уже нет, то и „чуда” нет. И ждать его уже не надо».

Тут стоит особо отметить, что в годы президентства Порошенко Гордон его негодяем не называл, даже наоборот — пел ему, ему семье и окружению дифирамбы.

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