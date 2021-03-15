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Украинское ТВ: Начинается колоссальное обострение и запуск югославского сценария

15 марта 2021, 19:50  •  367 • Украина

Анонсированные Владимиром Зеленским репрессии против олигархов спровоцируют невиданный ранее на Украине политический кризис и окончательный распад государства на «удельные княжества».

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил правозащитник Денис Ярославский.

«Глядя на происходящее, можно констатировать некоторые факты: на «Минские соглашения» президент не пойдет – его заклюют, он это понимает. Точно также мы видим обострение ситуации на фоне систематических решений СНБО, на фоне давления на топ-чиновников последних 20-ти лет страны – это влиятельнейшие люди с огромными ресурсами, с огромными деньгами, огромным потенциалом управлять процессами, сейчас на них идет атака.

Атаковать только бело-синюю платформу, не атакуя при этом проевропейские силы в лице Порошенко и команды, будет однобоко, и Зеленского не поймут. Исходя из этого, мы должны понимать, что будет в ближайшее время колоссальное обострение, которое, к сожалению, может привести Украину к югославскому сценарию. Чего бы очень не хотелось.

Объясню почему – югославский сценарий будет выгоден для конкретных людей, потому что за свою жизнь в Украине они натворили столько беды, довели Украину до войны, причем, как внутренние, так и внешние игроки, и, разорвав страну, им будет выгодно, потому что правообладатель следующих наших территорий скажет: «Ребята, нас все устраивает». И это выгодно конкретным лицам. Если Зеленский это поймет, то у него есть шанс не допустить такого», – заявил Ярославский.

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