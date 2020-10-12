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Украинское руководство спасло “вагнеровцев”?

12 октября 2020, 18:50  •  65 • Украина

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что за задержанием в Беларуси 33 россиян, считавшихся бойцами российской частной военной компании “Вагнер”, стоит украинская разведка.

Об этом в программе телеканала сообщил курировавший операцию представитель украинских спецслужб.

Целью операции являлось заманить “вагнероцев”, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, на территорию Украины.

Представитель спецслужб с псевдонимом Богдан рассказал об идее операции. Она была разработана по идее Главного управления разведки министерства обороны Украины. Была начата вербовка россиян для участия в операции в Венесуэле. Для обеспечения легенды, в группу принимали не только воевавших на Донбассе.

«Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту Борисполь на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить. Были применены дополнительные рычаги, и самолет сел бы на 100%», — заявил Богдан. Он заверил в готовности спецслужб посадить самолет с россиянами под Киевом.

Борт с россиянами должен был вылететь из Беларуси 24 июля. Однако по предложению главы офиса президента Андрея Ермака операцию перенесли на 30 июля. Поэтому россиянам купили новые билеты и поселили в минском санатории. А за день до вылета их задержали сотрудники КГБ Беларуси.
Изначально КГБ Беларуси обвинил россиян в подготовке провокаций перед президентскими выборами. Представители СБУ заявили, что часть задержанных подозреваются в участии в боевых действиях на востоке Украины и потребовали их выдачи. Требование Киева осталось без ответа и 14 августа Минск снял с задержанных все обвинения и передал России.

Российский президент Владимир Путин впоследствии заявил, что за этой операцией стоят украинские и американские спецслужбы. В конце августа СБУ подтвердила причастность к операции.

Дававший интервью сотрудник спецслужб заявил о предательстве со стороны высшего руководства страны. “ У нас на самом высоком руководстве государства сидит „крыса“. Такая огромная „крыса“, явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом,” — сообщил Богдан. С его слов после провала спецоперации был уволен ряд представителей украинских спецслужб, в их отношении возбуждены уголовные дела.

Ряд журналистов, в частности, главный редактор портала Цензор.нет Юрий Бутусов, а также агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, прямо обвиняют в предательстве главу OП Андрея Ермака.

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