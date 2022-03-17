Украинское руководство испытывает серьёзные проблемы с объективной оценкой реальности

Киевские издания убеждают сограждан, что Россия вот-вот капитулирует, выведет войска и, к тому же, сполна оплатит украинцам все неудобства. В этом им помогает иностранная пресса, публикуя откровенную чушь. Financial Times трубит о сенсации – мол, Москва и Киев якобы «договорились по 15 пунктам перемирия», среди которых – немедленный вывод российских войск и обеспечение нейтрального статуса Украины за счёт военного присутствия союзников из стран НАТО. К чему выдавать желаемое за действительное?

Сюжет: Украинский кризис, Международные конфликты

Кто поверит в способность Украины в её нынешнем виде нести ответственность за результаты переговоров, памятуя о «Минске-2», неисполненном за 8 лет?! О чём бы на самом деле не договорились Москва и Киев, исполняться договорённости всё равно не будут, а создание видимости договорённостей – образ действия украинских властей, причём не только в последние 8 лет. И о каких договорённостях можно вообще вести речь, когда министр обороны Украины Резников обвиняет российское руководство в «геноциде украинцев» и вещает о том, что якобы уже с кем-то в Европе договорился о признании высших руководителей России «военными преступниками»?! Бывший мэр Мелитополя Фёдоров, которого накануне обменяли на нескольких российских военнослужащих, захваченных в плен, публично призывает горожан выходить на митинги «против российской оккупации» и «оказывать сопротивление» новым властям. Хотя накануне пообещал не вести агитацию – это было одним из условий его освобождения. С кем и о чём договариваться?!

Знаете, зачем киевскому режиму регулярно врать о переговорах и якобы достигнутых на них результатах – максимально удобных и необременительных для Украины? Чтобы формировать информационную картинку. Вот сегодня спикер офиса президента Украины Арестович докладывает о победах: уничтожены «несколько генералов» врага, множество военной техники, противник деморализован и бежит, а доблестная армия перешла в наступление. Так что переговоры могут быть только о российской капитуляции. «Всё, о чём мы договоримся, – резюмирует Арестович, – должно быть лучше, чем до войны, иначе к чему были жертвы?» И добавляет: с украинскими Крымом и Донбассом. В общем, переговоры – всего лишь удобный способ информационной манипуляции для киевского режима. И только.