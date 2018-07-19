Украинское предприятие намерено возобновить производство хлора для очистки воды

Украинское предприятие «ДнепроАзот» готовится возобновить производство хлора, который необходим для обеззараживания питьевой воды в стране.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольгу Бабий.

«Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объём производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство», — указала она.

Ранее на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды из-за дефицита хлора, так как производящий химикат завод «ДнепроАзот» объявил о приостановке работы.

Подробнее о сложившейся ситуации с питьевой водой на Украине — в материале RT.