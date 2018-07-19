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Украинское предприятие намерено возобновить производство хлора для очистки воды
19 июля 2018, 09:24 • 43 • Украина
Украинское предприятие «ДнепроАзот» готовится возобновить производство хлора, который необходим для обеззараживания питьевой воды в стране.
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольгу Бабий.
«Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объём производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство», — указала она.
Ранее на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды из-за дефицита хлора, так как производящий химикат завод «ДнепроАзот» объявил о приостановке работы.
Подробнее о сложившейся ситуации с питьевой водой на Украине — в материале RT.
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