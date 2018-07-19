Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп подмигнул Путину, а Путин намекнул Израилю (Романов Роман)
Ольга Четверикова. Об исполнителях и заказчиках пенсионного блицкрига
Посольство РФ в США добилось разрешения на посещение Бутиной
Суета вокруг "Кинжала"
Главная / Украина

Украинское предприятие намерено возобновить производство хлора для очистки воды

19 июля 2018, 09:24  •  43 • Украина
Украинское предприятие «ДнепроАзот» готовится возобновить производство хлора, который необходим для обеззараживания питьевой воды в стране.
 
© vodokanal.kiev.ua
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольгу Бабий.

«Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объём производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство», — указала она.

Ранее на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды из-за дефицита хлора, так как производящий химикат завод «ДнепроАзот» объявил о приостановке работы.

Подробнее о сложившейся ситуации с питьевой водой на Украине — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
18 июля 2018, 18:39
"Нафтогаз": суд отклонил аргументы "Газпрома" об авторстве решения арбитража по транзиту
18 июля 2018, 20:24
Прокуратура заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут выехать с территории Украины
18 июля 2018, 20:24
Украина и Грузия присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму

18 июля 2018, 13:54
СМИ: Экс-министр обороны Украины получил статус беженца в Белоруссии
18 июля 2018, 14:09
Международный день Нельсона Манделы
18 июля 2018, 10:24
Настало время признать Донбасс?
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
19 июля 2018, 03:09
Трамп подмигнул Путину, а Путин намекнул Израилю (Романов Роман)
19 июля 2018, 06:24
Украина узаконила национальную идею – «кому должен, всем прощаю» (Руслан Осташко)
19 июля 2018, 04:24
Посольство РФ в США добилось разрешения на посещение Бутиной
19 июля 2018, 07:39
"Ъ": Минфин подготовил план по систематизации антисанкционного законодательства
19 июля 2018, 02:54
Плата за коллективную безопасность: что стоит за словами Трампа об «агрессивном» наро...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 июля 2018, 08:24
Почему Москва спасает Сирию, а не Украину
18 июля 2018, 00:54
Транзит с остановками: что вынуждает «Нафтогаз» отказываться от мирового соглашения с «Газпромом»
17 июля 2018, 12:09
Армия Асада несет большие потери
12 июля 2018, 11:39
Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым
12 июля 2018, 08:39
Пять гвоздей в гроб американской гегемонии
14 июля 2018, 09:24
Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!
12 июля 2018, 15:09
Россия изгоняет Турцию из Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.