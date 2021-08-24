Украинское правительство и Меджлис уже делят «репарации» за Крым в размере 100 миллиардов

Украина опять требует денег за Крым. Как подсчитал премьер Денис Шмыгаль, убытки от «оккупации» Крыма достигают 100 миллиардов долларов. Об этом глава правительства публично заявил, выступая на учредительном саммите «Крымской платформы».По его словам, Украина понесла огромные экономические потери от «оккупации Крыма». Что входит в эту сумму? Потерянные природные ресурсы, потерянные активы государства, потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики России.Кто именно страдает и как, премьер не уточнил, чтобы не скатиться к фейкам эстонского президента о крымском мальчике. Тем не менее, он проговорился, что задача «Крымской платформы» в том, чтобы заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия в Крыму. И предложил участникам мероприятия «выбивать» из РФ компенсации для Украины - иначе, придется Западу самому раскошеливаться.«Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы», - обнадежил Шмыгаль. Но опять-таки, не сообщил, кто у кого и когда выиграл. Зато подчеркнул, что 100 миллиардов долларов - это примерно 2,5 бюджета Украины.«Сознательно занижает цену, льет воду на мельницу тирана. Нам Яценюк говорил, что триллион Путин за Крым должен», - напоминают пользователи соцсетей.Действительно, в 2015 году тогдашний премьер Арсений Яценюк заявлял, что Украина направила в ЕСПЧ иск, в котором убытки от потери полуострова оценены в сумму «свыше триллиона». Правда, заработав в постмайданном правительстве пару миллиардов, Яценюк тихо слинял в США, и тема «крымских компенсаций» заглохла. Шесть лет спустя ее реанимировал президент Зеленский. Но самое смешное, что патриоты уже начали делить российские выплаты. Так, Шмыгаль хочет этими средствами заплатить внешние долги, а лидеры Меджлиса уверены, что деньги стоит раздать крымским татарам, пострадавшим от «путинского режима».О том, что Россия должна будет выплатить Украине репарации за газовый шельф, крымскую промышленность и курортные зоны, заявил в ходе «Платформы…» лидер запрещенного в России «Меджлиса» Рефат Чубаров. По его словам, прежде всего, стоит заплатить осужденным по тяжким статьям «борцам за свободу Крыма».«Много экспертов считают, что на Российскую Федерацию должны быть наложены репарации за все те нанесенные убытки и другие потери, понесенные Украиной, как государством в целом, Автономной республикой Крым и городом Севастополь как территориями, и главное, украинскими гражданами. Особенно в тех семьях, где есть пострадавшие, убитые и политзаключенные. Вот - то направление, по нашему мнению, одно из действий, которые мы должны были бы исследовать в границах «Крымской платформы», нарабатывать законопроекты, другие нормативные акты и реализовывать их, не ожидая момента самой деоккупации», – высказался Чубаров.