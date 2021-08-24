Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Украина

Украинское правительство и Меджлис уже делят «репарации» за Крым в размере 100 миллиардов

24 августа 2021, 19:55  •  117 • Украина

Украина опять требует денег за Крым. Как подсчитал премьер Денис Шмыгаль, убытки от «оккупации» Крыма достигают 100 миллиардов долларов. Об этом глава правительства публично заявил, выступая на учредительном саммите «Крымской платформы».

По его словам, Украина понесла огромные экономические потери от «оккупации Крыма». Что входит в эту сумму? Потерянные природные ресурсы, потерянные активы государства, потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики России.

Кто именно страдает и как, премьер не уточнил, чтобы не скатиться к фейкам эстонского президента о крымском мальчике. Тем не менее, он проговорился, что задача «Крымской платформы» в том, чтобы заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия в Крыму. И предложил участникам мероприятия «выбивать» из РФ компенсации для Украины - иначе, придется Западу самому раскошеливаться.

«Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы», - обнадежил Шмыгаль. Но опять-таки, не сообщил, кто у кого и когда выиграл. Зато подчеркнул, что 100 миллиардов долларов - это примерно 2,5 бюджета Украины.

«Сознательно занижает цену, льет воду на мельницу тирана. Нам Яценюк говорил, что триллион Путин за Крым должен», - напоминают пользователи соцсетей.

Действительно, в 2015 году тогдашний премьер Арсений Яценюк заявлял, что Украина направила в ЕСПЧ иск, в котором убытки от потери полуострова оценены в сумму «свыше триллиона». Правда, заработав в постмайданном правительстве пару миллиардов, Яценюк тихо слинял в США, и тема «крымских компенсаций» заглохла. Шесть лет спустя ее реанимировал президент Зеленский. Но самое смешное, что патриоты уже начали делить российские выплаты. Так, Шмыгаль хочет этими средствами заплатить внешние долги, а лидеры Меджлиса уверены, что деньги стоит раздать крымским татарам, пострадавшим от «путинского режима».

О том, что Россия должна будет выплатить Украине репарации за газовый шельф, крымскую промышленность и курортные зоны, заявил в ходе «Платформы…» лидер запрещенного в России «Меджлиса» Рефат Чубаров. По его словам, прежде всего, стоит заплатить осужденным по тяжким статьям «борцам за свободу Крыма».

«Много экспертов считают, что на Российскую Федерацию должны быть наложены репарации за все те нанесенные убытки и другие потери, понесенные Украиной, как государством в целом, Автономной республикой Крым и городом Севастополь как территориями, и главное, украинскими гражданами. Особенно в тех семьях, где есть пострадавшие, убитые и политзаключенные. Вот - то направление, по нашему мнению, одно из действий, которые мы должны были бы исследовать в границах «Крымской платформы», нарабатывать законопроекты, другие нормативные акты и реализовывать их, не ожидая момента самой деоккупации», – высказался Чубаров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





117
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
22 августа 2021, 06:30
Украина готова принять афганцев на своей территории
23 августа 2021, 07:15
Что увеличивается в независимой Украине
22 августа 2021, 06:30
Курт Волкер: Украина не в состоянии победить Россию
22 августа 2021, 06:30
Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками — Зеленский о визите Меркель
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.