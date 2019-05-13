Украинское потепление между США и Россией • 103 • Аналитика



Независимые обозреватели сделали очевидный вывод о намечающемся потеплении в отношениях Вашингтона и Москвы, особенно учитывая досрочное, хотя и всего лишь на месяц, прекращение полномочий посла США в Киеве Мари Йованович, несмотря на блестяще проведенные ею демократические президентские выборы на Украине. Из этого напрашивается вывод, что потепление российско-американских отношений может произойти на Украине. Смена посла США в стране – это повод и сменить политику США в этой стране.





У Трампа не получается маленький победоносный госпереворот в Венесуэле, который может послужить трамплином для его победы в президентской кампании 2020 года. Виновной в этом назначается Россия, но тогда она же может помочь Трампу в венесуэльских делах. С другой стороны, у Трампа всё получается с укрогейтом: обвинением Украины под президентством Порошенко во вмешательстве в американские выборы на стороне Демократической партии, Хиллари Клинтон и экс-президента Обамы. Это может обеспечить Трампу искомую победу на следующих президентских выборах над выдвигающимся в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, который лично замешан в скандальных украинских делах.



Конечно же, речь идёт не о сдаче Трампом Украины как чемодана Путину, это было бы так неполиткорректно. Но вот привлечь к ответственности Петра Порошенко со товарищи за вмешательство в американские выборы, а также за коррупцию, Трамп и может, и хочет. Но, кажется, он хочет ещё и «продать» это Путину. За какие-то шаги навстречу Трампу в Венесуэле или ещё где? За «посадку» Порошенко Москва, пожалуй, и сделает что-нибудь где-нибудь для Трампа, но тоже политкорректно, чтобы это не бросалось в глаза мировой общественности, включая CNN.







Если отбросить пропаганду, то в Венесуэле далеко не всё зависит от России, там «играют» ещё и Куба, и Китай, и на Украине не всё зависит от Трампа с Помпео, учитывая, что её превратили в колонию демократы во главе с экс-президентом Обамой и экс-вице-президентом Джо Байденом. Но всё это может быть предметом прагматичных переговоров, по словам Сергея Лаврова, американской и российских сторон. США могут сделать некий шаг, и Россия может сделать в ответ некий шаг, исходя сугубо их своих национальных интересов, так что CNN останется только продолжать питаться фейками.



Другими словами, Порошенко, возможно, светит американская тюрьма, как экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко, за укрогейт и коррупцию. Бежавший от Порошенко нардеп Александр Онищенко сообщает из США, что Белый дом вовсю шьёт дело Порошенко, в том числе на основании его компрометирующих материалов. Плюс укрогейт. И очень ждёт отставки Порошенко.



Что может предпринять в этой ситуации Порошенко, после того как станет экс-президентом? От американского минюста с минфином на Западе нигде не спрячешься, ни в испанском домике, ни в Прибалтике. Всё нажитое Порошенко непосильным президентским трудом может быть конфисковано безжалостным минфином США в один момент. То есть бежать с Украины Петро Порошенко некуда, рассчитывать на спасение своей коррупционной шкуры он может только на Украине, повышая политические ставки.



Если Трамп серьёзно возьмётся за Петра, то спрятаться от его гнева он может только в крепости «Галичина», отделившись от остальной Украины. И в этом ему помогут его подельники, которым он в последние свои президентские дни пачками присваивает звания героев и генералов и у которых «руки по локоть в крови» Юго-востока Украины, по словам нашего МИДа.



Замминистра по «оккупированным территориям» Георгий Тука во время предвыборной кампании заявлял, что часть регионов может не признать новоизбранного президента Украины. То есть вариант отделения исторической Галичины давно рассматривается в бандеровских кругах: они поддерживали «свой» режим Порошенко, но с падением Порошенко многим бандеровцам светит трибунал за военные преступления.



14 мая в Сочи Лавров должен встретиться с Помпео, 19 мая может состояться вступление в должность президента Украины Зеленского и отставка Порошенко. 20 мая отзывается с Украины посол США Мари Йованович. Как-то близко все эти даты друг к другу находятся. 6 мая госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Арктическом форуме, после которого Помпео обвинил Россию в нарушении каких-то прав в Арктике, а вот Лавров назвал встречу «продуктивной». Настолько, что 14 мая они договорились встретиться в Сочи, где часто бывает и президент России Путин. Понятно, что эти непонятные переговоры являются продолжением телефонного звонка Трампа Путину, который длился более часа. Всё это настолько волнует Демократическую партию США, что Трампа опять на всякий случай обвиняют в предательстве. Помпео же прикрывается риторикой об агрессивных действиях Москвы в Арктике…Независимые обозреватели сделали очевидный вывод о намечающемся потеплении в отношениях Вашингтона и Москвы, особенно учитывая досрочное, хотя и всего лишь на месяц, прекращение полномочий посла США в Киеве Мари Йованович, несмотря на блестяще проведенные ею демократические президентские выборы на Украине. Из этого напрашивается вывод, что потепление российско-американских отношений может произойти на Украине. Смена посла США в стране – это повод и сменить политику США в этой стране.У Трампа не получается маленький победоносный госпереворот в Венесуэле, который может послужить трамплином для его победы в президентской кампании 2020 года. Виновной в этом назначается Россия, но тогда она же может помочь Трампу в венесуэльских делах. С другой стороны, у Трампа всё получается с укрогейтом: обвинением Украины под президентством Порошенко во вмешательстве в американские выборы на стороне Демократической партии, Хиллари Клинтон и экс-президента Обамы. Это может обеспечить Трампу искомую победу на следующих президентских выборах над выдвигающимся в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, который лично замешан в скандальных украинских делах.Конечно же, речь идёт не о сдаче Трампом Украины как чемодана Путину, это было бы так неполиткорректно. Но вот привлечь к ответственности Петра Порошенко со товарищи за вмешательство в американские выборы, а также за коррупцию, Трамп и может, и хочет. Но, кажется, он хочет ещё и «продать» это Путину. За какие-то шаги навстречу Трампу в Венесуэле или ещё где? За «посадку» Порошенко Москва, пожалуй, и сделает что-нибудь где-нибудь для Трампа, но тоже политкорректно, чтобы это не бросалось в глаза мировой общественности, включая CNN.Если отбросить пропаганду, то в Венесуэле далеко не всё зависит от России, там «играют» ещё и Куба, и Китай, и на Украине не всё зависит от Трампа с Помпео, учитывая, что её превратили в колонию демократы во главе с экс-президентом Обамой и экс-вице-президентом Джо Байденом. Но всё это может быть предметом прагматичных переговоров, по словам Сергея Лаврова, американской и российских сторон. США могут сделать некий шаг, и Россия может сделать в ответ некий шаг, исходя сугубо их своих национальных интересов, так что CNN останется только продолжать питаться фейками.Другими словами, Порошенко, возможно, светит американская тюрьма, как экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко, за укрогейт и коррупцию. Бежавший от Порошенко нардеп Александр Онищенко сообщает из США, что Белый дом вовсю шьёт дело Порошенко, в том числе на основании его компрометирующих материалов. Плюс укрогейт. И очень ждёт отставки Порошенко.Что может предпринять в этой ситуации Порошенко, после того как станет экс-президентом? От американского минюста с минфином на Западе нигде не спрячешься, ни в испанском домике, ни в Прибалтике. Всё нажитое Порошенко непосильным президентским трудом может быть конфисковано безжалостным минфином США в один момент. То есть бежать с Украины Петро Порошенко некуда, рассчитывать на спасение своей коррупционной шкуры он может только на Украине, повышая политические ставки.Если Трамп серьёзно возьмётся за Петра, то спрятаться от его гнева он может только в крепости «Галичина», отделившись от остальной Украины. И в этом ему помогут его подельники, которым он в последние свои президентские дни пачками присваивает звания героев и генералов и у которых «руки по локоть в крови» Юго-востока Украины, по словам нашего МИДа.Замминистра по «оккупированным территориям» Георгий Тука во время предвыборной кампании заявлял, что часть регионов может не признать новоизбранного президента Украины. То есть вариант отделения исторической Галичины давно рассматривается в бандеровских кругах: они поддерживали «свой» режим Порошенко, но с падением Порошенко многим бандеровцам светит трибунал за военные преступления.14 мая в Сочи Лавров должен встретиться с Помпео, 19 мая может состояться вступление в должность президента Украины Зеленского и отставка Порошенко. 20 мая отзывается с Украины посол США Мари Йованович. Как-то близко все эти даты друг к другу находятся. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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