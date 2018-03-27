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Украинское посольство поддерживало осужденных в России террористов "Хизб ут-Тахрир"

27 марта 2018, 02:09  •  47 • Политика
Высылка дипломатов повлечет за собой прекращение такой поддержки.
Посольство Украины в России переводило деньги осужденным за терроризм членам международной организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Об этом стало известно из опубликованных в соцсетях платежных поручений.
При этом украинская дипмиссия даже посылала консула в колонию в Марий Эл, чтобы узнать, дошли ли деньги до получателя, отмечают авторы сообщений.
В опубликованных платежных поручениях фигурирует Сайфуллаев Ферат Рефатович, ранее осужденный в России член севастопольской ячейки террористической организации.
Зейтуллаеву было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации"). Фигуранты этого дела организовали и поддерживали деятельность ячейки в Севастополе.

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