Украинское посольство назвало США ключевым стратегическим партнёром

Посольство Украины в США назвало Вашингтон ключевым партнёром и поблагодарило за решение выделить $250 млн на военную помощь Киеву. Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США, который предусматривает выделение $250 млн «для предоставления военной помощи Украине, в том числе в виде летальных оборонных вооружений».

«Искренне благодарны нашему ключевому стратегическому партнёру — США — за последовательную и действенную поддержку в борьбе с российской агрессией», — заявили в украинском посольстве.

Ранее сенат США одобрил решение выделить $250 млн Киеву на укрепление безопасности.

13 августа Трамп подписал закон об оборонном бюджете.