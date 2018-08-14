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Украинское посольство назвало США ключевым стратегическим партнёром
14 августа 2018, 12:39 • 58 • Украина
Посольство Украины в США назвало Вашингтон ключевым партнёром и поблагодарило за решение выделить $250 млн на военную помощь Киеву. Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в Facebook.
© Sergey Kovalev globallookpress.com
В посольстве отметили, что президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США, который предусматривает выделение $250 млн «для предоставления военной помощи Украине, в том числе в виде летальных оборонных вооружений».
«Искренне благодарны нашему ключевому стратегическому партнёру — США — за последовательную и действенную поддержку в борьбе с российской агрессией», — заявили в украинском посольстве.
Ранее сенат США одобрил решение выделить $250 млн Киеву на укрепление безопасности.
13 августа Трамп подписал закон об оборонном бюджете.
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