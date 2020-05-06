Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Главная / Украина

Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион

06 мая 2020, 05:10  •  31 • Украина

И без того антироссийская система образования на Украине, введённая уже при президентстве Зеленском, недостаточно пропитана идеями русофобии, а потому способна лишь производить таких же недобандеровцев, как и её создатели.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила одиозная националистка и активистка ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

«Телеуроки, которые ввело правительство, и в которых соединили предмет всемирной истории и истории Украины, и отрицают тысячелетнюю войну Украины с Россией, которая началась в 1169 году и идёт до сих пор, и в которых вы увидели отбитую морду боксера Александра Усика – это на самом деле системное, последовательное, ежедневное уничтожение образования, чтобы заблокировать молодое поколение, которое будет выстраивать украинское государство. Им нужно олигархическое, а не украинское государство!», – возмутилась Фарион.

Она подчеркнула, что таким образом киевская власть воспитывает из украинских детей себе подобных – янычар, манкуртов и дегенератов.

«Пока мы будем молчать и если и далее будем так выбирать, то придется переходить на домашнее образование тем родителям, которые не хотят, чтобы из их детей, так называемая Международная украинская школа» воспитала янычар, манкуртов и дегенератов.

Потому что именно янычары, манкурты и дегенераты сегодня возглавляют нашу державу и в частности Министерство образования и науки», – добавила Ирина Фарион.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
05 мая 2020, 20:10
Новый ультиматум украинской власти выдвинули украинские нацисты
05 мая 2020, 20:10
Вирус отступает — кризис наступает. Стальной удар по экономике Украины
05 мая 2020, 16:10
Родители возмущены учебниками истории для «селюков»: «Коммунисты развалили украинское село, построив клубы и газопроводы»
05 мая 2020, 16:10
Качество лжи украинского МИДа, как Парубий в Одессе “боролся за Украину”
05 мая 2020, 14:10
В Киеве суд решил арестовать Януковича
05 мая 2020, 16:10
Лешка Гончаренко решил подвинуть Кличко на посту мэра Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2020, 01:10
Китайское издание Sohu о плюсах и минусах российского опыта борьбы с COVID-19
06 мая 2020, 02:10
Тайные послания Ротшильдов: разбираем знаменитые обложки "The Economist"
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русски...
06 мая 2020, 01:35
Цена Победы: сколько жизней и денег пришлось отдать СССР в Великую Отечественную
06 мая 2020, 03:10
Американское лекарство для русского премьера? Чем лечат Мишустина от COVID-19: Мнение...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
02 мая 2020, 02:10
"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"
02 мая 2020, 18:10
Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова
01 мая 2020, 20:10
Делягин заявил о закрытом распоряжении Мишустина: "Аккуратненько перед своим заболеванием"
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
05 мая 2020, 07:10
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.