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Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 05:10 • 31 • Украина
И без того антироссийская система образования на Украине, введённая уже при президентстве Зеленском, недостаточно пропитана идеями русофобии, а потому способна лишь производить таких же недобандеровцев, как и её создатели.
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила одиозная националистка и активистка ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.
«Телеуроки, которые ввело правительство, и в которых соединили предмет всемирной истории и истории Украины, и отрицают тысячелетнюю войну Украины с Россией, которая началась в 1169 году и идёт до сих пор, и в которых вы увидели отбитую морду боксера Александра Усика – это на самом деле системное, последовательное, ежедневное уничтожение образования, чтобы заблокировать молодое поколение, которое будет выстраивать украинское государство. Им нужно олигархическое, а не украинское государство!», – возмутилась Фарион.
Она подчеркнула, что таким образом киевская власть воспитывает из украинских детей себе подобных – янычар, манкуртов и дегенератов.
«Пока мы будем молчать и если и далее будем так выбирать, то придется переходить на домашнее образование тем родителям, которые не хотят, чтобы из их детей, так называемая Международная украинская школа» воспитала янычар, манкуртов и дегенератов.
Потому что именно янычары, манкурты и дегенераты сегодня возглавляют нашу державу и в частности Министерство образования и науки», – добавила Ирина Фарион.
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