Украинское командование заявило о пропаже военного на границе с Крымом

Киев, 31 мая. Украинский военнослужащий пропал на границе с Крымом. Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Уточняется, что мужчина пропал около пяти часов утра. Поисковые мероприятия пока не принесли результатов. Командование ВСУ не исключает, что военный был похищен. Недалеко от места дислокации 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружены следы борьбы.

«Подчеркиваем, что личный состав, задействованный к несению службы в данном районе — имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На наблюдательных постах дежурит несколько военнослужащих. Амуниция и оружие пропавшего военнослужащего — в наличии», — гласит публикация.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что украинский военный-наркоман расстрелял сослуживцев в Донбассе. В результате инцидента два человека погибли. Еще один получил ранения. Согласно предварительным данным, под воздействием наркотических средств военнослужащий принял своих сослуживцев за силы противников. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Также сообщалось, что пьяный боец ВСУ во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета. Он нанес телесные повреждения себе и двум своим товарищам.