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Украинское командование заявило о пропаже военного на границе с Крымом

01 июня 2020, 05:55  •  13 • Украина
Киев, 31 мая. Украинский военнослужащий пропал на границе с Крымом. Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
Уточняется, что мужчина пропал около пяти часов утра. Поисковые мероприятия пока не принесли результатов. Командование ВСУ не исключает, что военный был похищен. Недалеко от места дислокации 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружены следы борьбы.
«Подчеркиваем, что личный состав, задействованный к несению службы в данном районе — имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На наблюдательных постах дежурит несколько военнослужащих. Амуниция и оружие пропавшего военнослужащего — в наличии», — гласит публикация.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее стало известно, что украинский военный-наркоман расстрелял сослуживцев в Донбассе. В результате инцидента два человека погибли. Еще один получил ранения. Согласно предварительным данным, под воздействием наркотических средств военнослужащий принял своих сослуживцев за силы противников. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Также сообщалось, что пьяный боец ВСУ во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета. Он нанес телесные повреждения себе и двум своим товарищам.
Автор: Сергей Свазовский

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