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«Украинское государство ослабло до такой степени…»: Венгрия призвала НАТО пересмотреть отношение к Украине

26 мая 2018, 13:24  •  152 • В России

Концепция «Весь мир с нами», которую горячо исповедуют нынешние украинские власти, дала очередную трещину. Можно даже сказать, что уже и не трещину, а разлом. Правительство Венгрии направило официальное обращение Генеральному секретарю Североатлантического альянса (НАТО) Йенсу Столтенбергу, в котором призвало пересмотреть отношения с Украиной и все программы ее поддержки. То, что там говорится – это даже не холодный, а просто ледяной душ для Киева.

- Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление, - черным по белому написано в документе. - Несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи, Украина так и не добилась успеха в осуществлении необходимых реформ.

Дальше делается еще более ужасный для Украины вывод о том, что в настоящее время страна стала «представлять опасность для соседей» и предлагается: «Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должен адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах». В переводе с этого дипломатического (кстати, не столь уж и дипломатического), Столтенбергу предлагают, чтобы НАТО общалось с Украиной на языке ультиматумов: ставило – и добивалось исполнения, ставило следующий ультиматум – и вновь добивалось исполнения.

Напомним, что отношения самой Венгрии с Украиной испортились после того, как в Киеве приняло закон, по которому все образование переводилось на украинский язык, игнорируя запросы и потребности национальных меньшинств в стране. Будапешт тогда заявил, что будет защищать интересы и права, проживающих на Украине, в частности, в ряде национальных общин Закарпатья.

Справедливости ради стоит отметить, что в этом обращении содержится и очень прозрачный шантаж Киева со стороны мадьяр. Так, Будапешт сообщает, что готов отказаться от всех претензий и обвинений в адрес Украины, если Киев отменит ту самую языковую норму образовательного закона для национальных меньшинств стран-членов НАТО (особенно умилительно это разделение на людей первого и остальных сортов смотрится на фоне европейской заботы о правах многочисленных разновидностей ЛГБТ – такая вот толерастия! – прим. авт.).

Напомним, Венгрия ужу сорвала ряд совместных мероприятий, которые планировалось провести в формате Украина-НАТО, и совсем недавно тот же Столтенберг призывал обе страны помириться и уладить разногласия. И вот такой ответ от Будапешта Столтенберг получил на свой призыв.

Шантаж Венгрией Киева здесь – дело второстепенное, даже если языковая норма является первопричиной появления такого документа. Гораздо существеннее слова, что Украина «стала опасной для соседей», что «ослабла до такой степени», что государство не может «выполнять свои базовые обязательства». Еще и потому, что Венгрия говорит сейчас то (причем, практически, по большинству вопросов, а не только по Украине), что думает, но опасается говорить остальная Европа из-за опасений навлечь на себя немилость США.

Фактически – это первый такой явный сигнал Киеву со стороны бывших европейских союзников о том, что события могут начать развиваться уже в ближайшем будущем по одному из двух сценариев. Введение на Украине протектората со стороны ЕС и переход ее под официальное внешнее управление с сохранение местной администрации на второстепенных постах (как это уже делала нацистская Германия во время Второй мировой войны в оккупированных странах и регионах) или раздел значительной части Украины между ее соседями под предлогом защиты населения, обеспечения прав и свобод своих граждан, проживающих на Украине и исполнения этими государствами гуманитарной миссии.

И то, и другое – труднореализуемо. Но нынешние украинские власти не дают Украине ни одного шанса на какой-то третий путь.

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