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Украинское фиаско Саакашвили
13 февраля 2018, 02:39 • 123 • В мире
Беглый президент Грузии выдворен с территории Украины. На этот раз, похоже, окончательно
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, с именем которого были связаны почти все проходившие в течение последних нескольких месяцев внутриполитические события на Украине, был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выдворен за пределы страны.
Согласно официальному сообщению представителя ведомства Олега Слободяна, Михаил Саакашвили был “возвращен в страну, откуда он прибыл, нарушив законодательство Украины”. Речь идёт о Польше, с территории которой 10 сентября прошлого года Саакашвили в буквальном смысле прорвался на Украину, покалечив при этом нескольких украинских пограничников.
У Порошенко де-факто признали фальсификацию компромата на Саакашвили
По последней информации, бывший президент Грузии находится в Варшаве. Он уже назвал произошедшее “похищением”, заявив, что при задержании ему пытались закрыть глаза и завязать руки. Как и следовало ожидать, в сговоре против себя Саакашвили обвинил Владимира Путина, Петра Порошенко и своего давнего недруга, экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили.
- заявил Саакашвили.
Тем временем, сторонники депортированного из “Руха новых сил” по призыву его соратника Давида Сакварелидзе уже собрались у стен Администрации президента Украины на Банковой, требуя отставки Порошенко.
Интересно, что выдворение Михаила Саакашвили с территории Украины состоялось, несмотря на то, что в отношении него выдвинуты обвинения в попытке государственного переворота на деньги свергнутого президента Украины Виктора Януковича и членов его “семьи” - в первую очередь, олигарха Сергея Курченко. О главном компромате на Саакашвили - так называемых “пленках Курченко”, которыми не так давно потрясал генпрокурор Украины Юрий Луценко, обличая своего врага, все как-то быстро и подозрительно “забыли”. Совпадение ли это или признание того, что они попросту были сфальсифицированы? Вопрос риторический...
Олег Царёв: Саакашвили перечеркнул шансы Порошенко на второй срок
По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царёва, Михаил Саакашвили в своё время пытался договориться с Порошенко о прекращении протестных акций в обмен на то, что он останется на территории Украины, несмотря на лишение его украинского гражданства.
- заявил политик в беседе с корреспондентом "Царьграда".
Читайте такжеАмериканские кураторы додавливают Порошенко посредством Саакашвили Очередной "марш за импичмент", организованный Михаилом Саакашвили и его сторонниками, завершился масштабными столкновениями в центре Киева и попыткой штурма Октябрьского дворца, в котором пострадали около 60 украинских правоохранителей
“Если руководствоваться тем принципом, что Саакашвили депортировали, потому что он приехал в Украину, имея проблемный паспорт, то тогда и Петра Порошенко необходимо депортировать на Мальдивы, учитывая, что летал туда он тоже не под своим паспортом”, - продолжает Царёв.
Экс-депутат Верховной Рады выразил сомнение в том, что Михаил Саакашвили сможет снова вернуться на Украину. По его мнению, это связано с тем, что депортированный растерял всех своих союзников, которые использовали его в качестве тарана Порошенко,
По мнению собеседника "Царьграда", Михаил Саакашвили поставил крест на втором президентском сроке Порошенко, болезненно ударив по нему не столько своими акциями, сколько неспособностью Порошенко их подавить.
“Порошенко не выполнил пожелания американцев, которые говорили ему, чтобы он не трогал Саакашвили. Выдворение Михо произошло без согласования с США, что в очередной раз подчеркивает неуправляемость Порошенко для американцев и окончательно перечеркивает его шансы на второй президентский срок”, - резюмировал Царёв.
Михаил Погребинский: США больше не нуждаются в Саакашвили
Иной точки зрения на выдворение Михаила Саакашвили придерживается украинский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт обратил внимание на то, что Саакашвили выслали не в Грузию, где того ждёт тюрьма, а в Польшу. Погребинский предположил, что это была согласованная с американцами мера, так как тот не оправдал их доверия.
- заявил в интервью "Царьграду" Погребинский.
Денис Денисов: Украинский режим усугубил свои проблемы, выслав Саакашвили в Польшу
В свою очередь политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с "Царьградом" выразил недоумение тем, что Михаила Саакашвили выслали в западном, а не в восточном направлении.
- подчеркнул Денисов.
Павленко Дмитрий
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