Украинское «Дизель-шоу» может переехать в Россию

Юмористы из «Дизель-шоу» решили повторить успех президента Зеленского и продали права на трансляцию передачи российскому каналу СТС, который находится под санкциями украинского Совбеза. Самое смешное в этой истории то, что телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV, который принадлежит спонсору Хиллари Клинтон и симпатику Демпартии США, Виктору Пинчуку.Концерт «Дизель-Шоу» состоит из скетчей, сценок, зарисовок на тему семейных отношений, любви, конфликта поколений, актуальных, в основном, социальных событий в обществе, стране и мире. Принципиальная позиция — добрый юмор без политики. Правда, «дизелисты» часто отходят от этого принципа и юморят по поводу мовы, коронавируса, мэра Кличко и Александра Лукашенко. В частности, они поддерживали сторонников протестов против Батьки в прошлом году. Тем не менее, националистам не нравятся юмористы, например, за то, что в их шоу иногда принимали участие коллеги из «Уральских пельменей». Теперь русофобов просто порвет в клочки: в соцсетях и ведущих СМИ сообщают о том, что юмористическая программа «Дизель-шоу» отныне будет выходить не только на телеканале ICTV, но и на российском «Че». Анонс об этом «Че» уже разместил, продавая шоу своей аудитории как «международный комедийный хит». Особенно возмутило политических украинцев то, что телеканал «Че» входит в группу «СТС - Медиа», которая находится под санкциями в Украине (вместе с Яндексом, Одноклассниками, RT и т.д.). А это значит, что ни в какие отношения, тем более финансовые, с жертвами украинских санкций вступать нельзя.В Украине только глава государства может зарабатывать на роялти от фильмов и сериалов со своим участием, успешно демонстрирующихся в России. Кстати, недавно «Антифашист» писал о том, что экс-комик продал свой смех России за 100 000 долларов. Российский канал СТС купил франшизу шоу «Студии Квартал 95» - «Лигу смеха». Участвовать в нем будут команды из РФ и Украины, в том числе, из Крыма и ЛДНР, а получать роялти - президент Украины. Именно ему принадлежат все права на торговую марку «Лига смеха». Как и другая интеллектуальная собственность, она продолжает приносить главе государства немалые доходы. В 2020 году Зеленский лично получил более четырех миллионов гривен роялти от «Квартала 95». Теперь эта сумма, очевидно, возрастет.А чтобы избежать конкуренции от коллег по цеху, Зеленский в мае 2020 года включил в расширенный список СНБО, юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции. Речь идет о 28 российских медиакомпаний, в том числе ООО «СТС Медиа». «Информационное эмбарго» будет действовать до 2023 года. Согласно этому запрету, ни транслировать, ни торговать, ни как-либо вообще сотрудничать с такими компаниями нельзя.Но «Дизель шоу» решили рискнуть. И продали не просто лицензию, а прямые права на трансляцию российскому каналу, находящемуся под санкциями. Националисты уже призывают правоохранителей заняться юмористами., - пишет по этому поводу ТГ-канал «Шаурма Зеленского».Патриоты мечтают посмотреть, как украинские «дизели» будут отмываться от этой истории и в каких краях будут тратить деньги, которые, как они посчитали, не пахнут. Однако, такой радости юмористы им могут и не доставить: по инсайдерской информации коллектив может переехать в РФ, как это сделали многие успешные украинские артисты: Ани Лорак, Светлана Лобода, Лолита Милявская, Таисия Повалий.