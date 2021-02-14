Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
Первые результаты запрета на Украине русского языка
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
Украина отказывается от западных стандартов мовы
Главная / Украина

Украинское авиастроение – еще один позор страны

14 февраля 2021, 19:20  •  60 • Украина
Авиастроение – еще одна сфера, которой Украина не может похвастаться. Незалежной вообще хвастать нечем – разве что комиком во власти. И то – президент поменялся, а деградация усугубилась.

Успехов в авиации у Украины нет. Два новых самолета Ан-178 и Ан-132D не подтвердили летную годность и канули в Лету. Первый – ближнемагистральный транспортник, а второй – среднемагистральный грузовой.

Это провал госконцерна «Антонов». К слову, с 2016 по 2020 годы предприятие не произвело и не поставило ни одного серийного самолета. Такой вот «успех» государственного размаха.

А теперь провалились Ан-178 и Ан-132D – не доказали летную годность и не получили лицензии. Два года на это давалось, но тщетно. Понимаете, до какой степени все плохо? Уже не говоря о том, что оба должны были стать модификацией советских машин. Об украинском национальном тут речи даже не идет.

Не стоит забывать военные потери Украины на Донбассе. Подтвержденных случаев одиннадцать, а есть же и неподтвержденные!

Вероятно, закончится все тем, что «Антонов» станет еще одной жертвой приватизации, которую так активно продвигают на Украине. Концерн выкупит какой-нибудь иностранный бизнесмен, а страна снова останется с носом.

Смехотворно на этом фоне смотрятся планы украинских властей касательно военной авиации. К 2035 году там собирались создать сотни многофункциональных истребителей, уникальные беспилотники, новейший транспортный самолет и утилизировать устаревшие модели. Фактически на Украине замахнулись на создание нового вида войск в ближайшие 15 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
14 февраля 2021, 03:45
Первые результаты запрета на Украине русского языка
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
13 февраля 2021, 10:20
Украинская авиационная служба запретила летать двум новейшим самолетам
12 февраля 2021, 22:25
Украинский политик обвинил Кравчука в разжигании войны в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2021, 02:25
Депутат прокомментировал предложение Киева о полетах НАТО над Крымом
08 февраля 2021, 18:30
Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу
09 февраля 2021, 00:55
Генерал СБУ: «Концлагеря – это нормально. У нас нет демократии»
12 февраля 2021, 16:00
На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии
11 февраля 2021, 22:35
Америка назвала условия для снятия санкций против России
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.