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Украинское авиастроение – еще один позор страны
14 февраля 2021, 19:20 • 60 • Украина
Успехов в авиации у Украины нет. Два новых самолета Ан-178 и Ан-132D не подтвердили летную годность и канули в Лету. Первый – ближнемагистральный транспортник, а второй – среднемагистральный грузовой.
Это провал госконцерна «Антонов». К слову, с 2016 по 2020 годы предприятие не произвело и не поставило ни одного серийного самолета. Такой вот «успех» государственного размаха.
А теперь провалились Ан-178 и Ан-132D – не доказали летную годность и не получили лицензии. Два года на это давалось, но тщетно. Понимаете, до какой степени все плохо? Уже не говоря о том, что оба должны были стать модификацией советских машин. Об украинском национальном тут речи даже не идет.
Не стоит забывать военные потери Украины на Донбассе. Подтвержденных случаев одиннадцать, а есть же и неподтвержденные!
Вероятно, закончится все тем, что «Антонов» станет еще одной жертвой приватизации, которую так активно продвигают на Украине. Концерн выкупит какой-нибудь иностранный бизнесмен, а страна снова останется с носом.
Смехотворно на этом фоне смотрятся планы украинских властей касательно военной авиации. К 2035 году там собирались создать сотни многофункциональных истребителей, уникальные беспилотники, новейший транспортный самолет и утилизировать устаревшие модели. Фактически на Украине замахнулись на создание нового вида войск в ближайшие 15 лет.
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