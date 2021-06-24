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Украинский журналист заявил о возвращении Крыма и о выселении россиян с полуострова

24 июня 2021, 01:25  •  110 • Украина

Украинский журналист Дмитрий Гордон продолжает пробивать дно. Впрочем, как и правящая элитка Украины, если ее можно так назвать.

Гордон прямо в тв-эфире заявил, что после того, как Крым «вернут» (лолшто), с полуострова выдворят россиян, которые переехали туда с материковой части страны. Еще и пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость в Крыму, что у них все якобы заберут, мол, шатко и незаконно. Журналист, видимо, совсем забыл, что с больной головы на здоровую не перекладывают. Ну, на Незалежной о таком забыть уже действительно просто, тут уж ничего не поделаешь.

Но, в отличие от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Гордон хотя бы выразил сожаление из-за недавнего наводнения полуострова, вместо неуместных шуток про «дождались воды». Но свое сожаление он выразил тоже своеобразно, подчеркнув, что ему жаль только украинцев, а вот русских, которые тоже пострадали, уже нет. Видимо, Гордон перенял взгляды президента Украины Владимира Зеленского про «все люди равны, но некоторые ровнее».
Ну, заявление в очередной раз доказывает, что на Украине сейчас любой повод будут использовать, лишь бы в очередной раз пискнуть, что «Крим наш!»

Как говорится – чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось.

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