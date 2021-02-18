Москва, 18 февраля. Экс-лидера Украины Леонида Кучму в начале президентства можно назвать «выдающимся» человеком. Киевский журналист Владимир Скачко вспомнил отношение политика к РФ в 90-х годах.

В то время, по словам Скачко, Кучма был еще «незазвездившимся» президентом. Он прекрасно понимал, на чем завязана вверенная ему страна, передает «Украина.ру». Однако позже «у него сорвало крышку» и президент увидел «новые рубежи».

Скачко вспомнил первый визит Кучмы в Москву к президенту России Борису Ельцину. Последний задал коллеге провокационный вопрос. Он спросил, почему украинский лидер был «пророссийским», когда занимал должность «заместителя» и стал «неприступным», попав на место «начальника».

«Кучма не нашелся, что ответить, а за нами потом долго бегала охрана, чтобы мы стерли эту запись», — поделился воспоминаниями Скачко.

Журналист добавил, что Украина должна быть нейтральной или лояльной по отношению к России. Если же страна порвет последние экономические соединения с РФ, то «великая аграрная держава» будет жить на подачки внешних игроков в тоталитарной нищете.

Недавно Россия почтила память бывшего лидера страны Бориса Ельцина: 1 февраля 2021 года ему бы исполнилось 90 лет. Российский президент Владимир Путин заявил, что первый глава государства никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и слова.