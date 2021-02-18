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Украинский журналист Скачко вспомнил, как Ельцин поставил в тупик Леонида Кучму

18 февраля 2021, 07:55  •  246 • Украина
Москва, 18 февраля. Экс-лидера Украины Леонида Кучму в начале президентства можно назвать «выдающимся» человеком. Киевский журналист Владимир Скачко вспомнил отношение политика к РФ в 90-х годах.
В то время, по словам Скачко, Кучма был еще «незазвездившимся» президентом. Он прекрасно понимал, на чем завязана вверенная ему страна, передает «Украина.ру». Однако позже «у него сорвало крышку» и президент увидел «новые рубежи».
Скачко вспомнил первый визит Кучмы в Москву к президенту России Борису Ельцину. Последний задал коллеге провокационный вопрос. Он спросил, почему украинский лидер был «пророссийским», когда занимал должность «заместителя» и стал «неприступным», попав на место «начальника».
«Кучма не нашелся, что ответить, а за нами потом долго бегала охрана, чтобы мы стерли эту запись», — поделился воспоминаниями Скачко.
Журналист добавил, что Украина должна быть нейтральной или лояльной по отношению к России. Если же страна порвет последние экономические соединения с РФ, то «великая аграрная держава» будет жить на подачки внешних игроков в тоталитарной нищете.
Недавно Россия почтила память бывшего лидера страны Бориса Ельцина: 1 февраля 2021 года ему бы исполнилось 90 лет. Российский президент Владимир Путин заявил, что первый глава государства никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и слова.
Автор: Дмитрий Пятов

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