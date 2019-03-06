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Украинский журналист Скачко рассказал о проведённых СБУ обысках
06 марта 2019, 12:24 • 51 • Украина
Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины. Видео с его заявлением опубликовано на странице в Facebook журналиста Руслана Коцабы.
© Григорий Сысоев РИА Новости
«Меня зовут Скачко Владимир Сергеевич. Я украинский журналист, которому 5 марта 2019 года было вручено подозрение о совершении уголовного преступления... «Призыв к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению границ», — заявил Скачко.
По его словам, такой вывод СБУ сделала на основании статей, написанных им для РИА Новости в 2014 году.
Как пишет Detector.media, обыски были проведены в квартире Скачко в рамках досудебного расследования по уголовным производствам в отношении лиц, связанных с антиукраинской деятельностью российских государственных медиаструктур на Украине. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
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