Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина - это не только подведение итогов года, но и место, где создаются смыслы. А ещё это история конкретных журналистов - как новичков, так и корифеев, завсегдатаев кремлёвского пула. Особняком в этой группе стоят иностранные журналисты, и совсем уж приметным персонажем остаётся Роман Цимбалюк, журналист украинской редакции УНИАН.

В преддверии очередной пресс-конференции российского президента Роман Цимбалюк рассказывает своим подписчикам о национальной идее России, грозится не отдавать борщ, клеймит русскую вакцину от коронавируса и обвиняет Москву в попытке захватить… Казахстан. Всё это смело, свежо, но всё же не так смешно, как беседы Цимбалюка с Владимиром Путиным, где даже заготовки украинского журналиста ни разу не сработали.

По всей видимости, завтра случится очередной бенефис Романа Цимбалюка, а пока мы вспомним прошлогоднюю попытку Романа, где дело дошло до угроз. В декабре 2019 года Цимбалюк приготовил для Путина танки. Всё продумал, сформулировал и выдал:

"Действительно, у нас и у меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношение".

Однако угроза не прошла. Дальше и состоялся памятный диалог:

В. Путин: Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е? (Смех.)

Р. Цимбалюк: У нас основной боевой танк - Т-64, произведён в Харькове.

В. Путин: Т-64 - это тоже советская машина.

Р. Цимбалюк: Вы тоже говорили, что из Советского Союза вышли.

В. Путин: Ладно. Хорошо.

Р. Цимбалюк: Если позволите, в продолжение минских переговоров. Я вас хотел спросить, вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Потому что вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет.

И, если можно, - газовая война будет? А то складывается впечатление, что вы не планируете нам отдавать три миллиарда долларов, согласно решению арбитража. Говорите о дешёвом газе, а мы помним, что самое дорогое для Украины - это российский дешёвый газ. Спасибо.

В. Путин: Итак, расформирование органов управления, затем газ. Да? И что ещё?

Р. Цимбалюк: Три миллиарда.

В. Путин: Три миллиарда…

Смотрите, что касается Минских соглашений и расформирования, как вы сказали, органов управления в непризнанных республиках.

Первое, что хочу сказать. Представлявший Украину в Минске, после чего возникли вот эти Минские соглашения, бывший президент Порошенко Пётр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих республик, они просто за горло меня взяли все вместе там, втроём, а представители этих республик отказывались это делать. Вот я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Но всё-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом Украина сама призналась, что такая власть существует. Это первая часть Мерлезонского балета.

Вторая заключается в том, что там были проведены выборы, люди пришли и проголосовали. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти.

Третье. В самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, что является правом этих республик, на что они могут, имеют право претендовать. Там всё прописано, сказано и про язык, и про местную милицию и так далее и так далее.

Следующий аспект заключается в том, что там есть - сейчас я подойду к спорным моментам, - я не буду здесь ничего скрывать, здесь нет необходимости это делать. И российская общественность, и украинская должны знать, о чём там идёт речь.

Есть пункт, который говорит о выводе наёмников и иностранных войск и о закрытии границы. Закрытие границы в соответствии с Минскими соглашениями должно начаться на второй день после проведения выборов и закончиться только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление этим республикам таких прав, которые в Минских соглашениях прописаны. Когда это будет сделано, тогда и будет полное закрытие границы.

И наконец, что касается вывода иностранных войск. Там нет иностранных войск. Да, там есть местная милиция, местные силы самообороны - они состоят из местных жителей. Мне всё время задают вопрос: "А откуда у них танки, тяжёлая артиллерия?" Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур, государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная - хочу обратить на это ваше внимание.

Что касается наёмников. Я сейчас и в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наёмниками, но они не составляют основу этих вооружённых формирований […]

Газовая война…

В. Путин: Вы сказали по поводу трёх миллиардов. Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - три миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется.

Что касается газовых отношений - это сложная, очень чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Я убеждён, как юрист по базовому образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований - сидящим здесь тоже покажется это странным, но это интересно - решения Стокгольмского суда, там прописано: "…в связи с тяжёлым экономическим положением на Украине". Чушь какая-то просто. Но написали. Хоть воздержались бы от такой записи.

Ну ладно, решение суда есть, это правда, и мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины, сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток - 1", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт.

При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, с тем чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы, мы хотим, это удобный маршрут.

Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю, он длиннее и просто для нас дороже. Но всё-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший, мы готовы его сохранять. И готовы были бы и поставлять на Украину газ со скидкой - кстати говоря, я уже говорил - 20-25 процентов, это можно сделать.

И тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано у вас сейчас. С 1 января следующего года все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ будет где-то за 300 долларов для всех категорий потребителей, включая физических лиц.

Я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договорённостям. И мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договорённостями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине.

Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и чтобы наши потребители в Европе были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями и всё будет идти по плану.

Кстати…

По газу, как и обещал Владимир Путин, договорились. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали договор о продлении транзита российского газа по ГТС Украины до 2024 года по принципу "качай или плати". Минимальный объём оплаченного транзита составляет 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно с 2021 по 2024 годы.

Ежегодная стоимость прокачки 40 миллиардов кубометров газа составляет примерно 1,25 миллиарда долларов, или около 5 миллиардов долларов за 5 лет. Это та сумма, которой Украина может лишиться в случае прекращения транзита по истечении срока договора между странами.

С Минскими соглашениями сложнее. Киев не только отказывается от выполнения договорённостей, но и требует заключения новых документов. Кроме того, всё чаще обсуждаются планы по силовому захвату Донбасса. На этом фоне начали появляться сообщения о нарушении режима перемирия на юго-востоке Украины.