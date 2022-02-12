Украинский журналист призвал Киев к спецоперации в Крыму: "Похищать и уничтожать"

Главный редактор украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов призвал власти Украины провести спецоперацию в Крыму, в рамках которой надо будет "похищать и уничтожать".

В своём Facebook-аккаунте журналист призвал Киев к "возобновлению спецопераций украинской разведки по уничтожению и похищению" властей Крымского полуострова, ДНР и ЛНР и Приднестровья.

Также журналист призвал начать "системное проведение операций" по расправе над защитниками Донбасса, которые находятся на линии фронта.

Ранее пропагандист Бутусов, который является сторонником украинских неонацистов, стал фигурантом уголовного дела из-за стрельбы из гаубицы в Донбассе. Как утверждал на записи, которая разошлась по Сети, сам Бутусов, стрельба из крупного вооружения велась по позициям бойцов Донбасса. Впрочем, после скандала Бутусов оправдался. По его словам, съёмка старая, была сделана во время учений.