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Украинский журналист предсказал скорый уход Лукашенко

18 сентября 2020, 19:10  •  106 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: AP/TASS
В Киеве увидели метания бацьки и отказ Путина помогать ему силой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился закрыть границы с Польшей, Литвой и укрепить рубежи с Украиной потому, что якобы предчувствует свою "скорую кончину" и, таким образом, хочет продлить "агонию". С таким мнением выступил одиозный украинский журналист и ярый русофоб Дмитрий Гордон, комментируя вчерашнее решение бацьки усилить пограничный кордон со странами, из которых идет координация протестных выступлений в Республике.
По мнению украинца, такой шаг Александр Григорьевич сделал по итогам его встречи в Сочи с главой РФ Владимиром Путиным.
"Я думаю, что Лукашенко мечется, пытается найти выход из ситуации, а выхода тоже нет. И что бы он ни делал – в Белоруссии народное восстание, его ни задавить, ни подавить. Россия не будет предпринимать никаких резких шагов, это уже понятно окончательно", – сказал пан Гордон в эфире телеканала "Наш".
Он считает, что Москва боится жесткой реакции Запада, да еще на фоне ситуации вокруг инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
Большой любитель всяких шарлатанов и магов, пан Гордон обрисовал сценку разговора лидеров Белоруссии и России – "насколько я знаю", – в котором Владимир Владимирович объявил Александру Григорьевичу о своей поддержке и признании его президентом, но отказался вводить войска, посоветовав порядок в стране навести самому.
"Вот Лукашенко и пытается маневрировать. Но это ситуация, когда днем раньше, днем позже, а больной все равно умирает", – объявил пан Гордон.
Он вспомнил свое большое интервью с белорусским лидером, которое тот дал в преддверии президентских выборов. По его словам, бацька оторван от реальности, а его подчиненные не говорят ему всю правду о состоянии дел в Республике, докладывая лишь то, что глава государства хочет слышать. Также в беседе Лукашенко обещал не применять силу против несогласных с итогами выборов, поскольку это будет "подарок врагам".

Киевские власти не станут сотрудничать с Минском, пока бацька руководит Белоруссией, убежден журналист. Он считает, что Лукашенко ведет себя как "деспот", поскольку "избивает свой народ". А в Незалежной этого не понимают и не принимают, подчеркнул украинец, на миг забыв про майдан, сожженную Одессу, Донбасс и бегающих по Незалежной с битами и оружием радикалов и националистов.
"На Украине это не поддерживают, мы – свободолюбивая западная страна", – заключил пан Гордон.
Напомним, почти двухчасовое интервью журналист взял у Лукашенко 5 августа. Позже Гордон хвастался, что бацька ему обещал передать в Киев задержанных ранее 33 российских богатыря, которых с подачи украинских СМИ окрестили бойцами ЧВК Вагнера.

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