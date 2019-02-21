Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нужны новые правила: Глава ПА ОБСЕ посоветовал России не отправлять наблюдателей...
Справедливость станет основой для прорыва. Краткий анализ послания Путина
"Вербуют за деньги, и они не знают, что делать": Генерал из Венесуэлы ...
Когда не знаешь, что хочешь есть
Главная / Политика

Украинский журналист предложил России встать на колени за Крым

21 февраля 2019, 22:24  •  115 • Политика
В интервью либеральному блогеру Юрию Дудю украинский журналист Дмитрий Гордон предложил России «встать на колени» перед Украиной и покаяться за события 2014 года. По его словам, это единственный способ наладить отношения двух стран
Автор:
Афанасьев Андрей
После неудачного для себя интервью с Дмитрием Киселёвым блогер Юрий Дудь решил пообщаться, что называется, «со своими». Разговор с одним из наиболее влиятельных журналистов сегодняшней Украины Дмитрием Гордоном был гораздо более комплементарным. Видимо, Дудю Гордон ближе ведущего «России-1».
Понятно, что собеседники не обошли стороной и вопрос Крыма. Украинский журналист «поставил ультиматум» России:
Если Россия отдаст то, что взяла, я имею в виду Крым и Донбасс, если Россия принесёт публичные извинения за смерти, горе, развал экономики, который она причинила, как сделали те же немцы... Вилли Брандт, канцлер Германии, приехал, покаялся перед евреями и встал на колено. Ничего не случилось! Это немцев только приподняло в общечеловеческом понимании. Они покаялись. Вот когда Россия покается и уйдёт с украинских территорий, будет дружба, мир и всё остальное.
Д. Гордон. Фото: www.globallookpress.com
При этом Дудь даже робко упомянул, что люди в Крыму с самого развала СССР тяготели именно к России, на что Гордон откровенно ответил:
Киевские власти недорабатывали.
Каждый пусть понимает как хочет, но в целом у Киева был только один способ «повлиять» на Крым — насильственный.
В разговоре с Царьградом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик сказал, что такого рода подход практиковался с первых дней существования Украины:
Выстраивалась какая-то новая политическая идеология и новая политическая нация, в которую русский Крым, как и подавляющее большинство областей юго-востока Украины, просто не вписывался. То есть абсолютно другая ментальность, абсолютно другое мировосприятие, и попытки навязать идеи галицкого нацизма через силу в Крыму разбивались о народное противостояние.
В ходе интервью на этой теме (Крыма — прим. Царьграда) не раз заострялось внимание. Всё-таки впереди пятилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией, и Гордон объявил условия, на которых он согласен посетить нашу страну:
Я люблю Москву, у меня здесь много друзей, я люблю Питер, я служил под Питером в армии. Но я приеду туда только после того, как закончится война, когда Россия отдаст Крым и Донбасс и извинится перед Украиной. Я бы даже сказал, что не извинится, а покается. Вот тогда я приеду.
Удивительно, как киевская сторона относится к тем, кто живёт в Крыму. Как будто на полуострове не живут люди со своим мнением, своими взглядами на жизнь, цивилизационным кодом. В этом и заключается принципиальное различие между Москвой и Киевом.
Крым воссоединился с Россией добровольно, в результате референдума. А вот в состав Украины его добавили, не спросив людей. Поэтому и в Киеве с первых дней отношение к Крыму было как к территории с населением, мнение которого никто спрашивать не собирается. Как к безвольной вещи, которую можно забрать или вернуть.
"Как скорпионы в брачный период": Киев хочет лишить пенсий ветеранов ВОВ, боровшихся с бандеровцами
Такой подход киевских властей подтверждает и Константин Кнырик:
Для украинской власти и Киева Крым всегда был лишь территорией. И тот губительный опыт направления туда всякого рода "гауляйтеров", винницких, донецких, приводил к общему недовольству крымчан положением дел, и у крымчан именно из-за этого и складывалось впечатление нахождения под оккупацией Украины все эти 23 года, когда полуостров входил в состав Незалежной.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что в действительности украинские элиты даже не рассчитывают получить Крым в том или ином виде:
Они прекрасно понимают, что нет варианта, при котором можно вернуть Крым в состав Украины. Они просто не могут иначе себя вести. Создана атмосфера, которая не допускает другого варианта поведения. Поэтому они и дальше будут говорить про аннексию, оккупацию и так далее. Пока будет эта власть, так всё и будет.
Подтверждает подобную позицию и Константин Кнырик. По его словам, такого рода риторика направлена исключительно на радикалов внутри Украины: «Даже на десятую долю процента украинская идея в Крыму не поддерживается. Соответственно, для внутреннего пользователя, для того чтобы тешить слух электората и ярых националистов, что-то в отношении Крыма радикалам надо заявлять».
Иными словами, разговор двух либеральных журналистов, украинского и российского, вскрыл очевидное различие в отношении к людям в данном вопросе. Кто бы что сейчас ни говорил, Крым для России — это в первую очередь люди, а для тех, кто сидит в Киеве, — территория, вещь, которую можно просто передать из рук в руки. Причём сами же киевские власти сделали всё для того, чтобы Крым вернулся в родную гавань, в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


115
Источник
Похожие новости
21 февраля 2019, 15:54
"Путин недоволен эффективностью исполнения поручений": В Кремле дали несколько дней на подготовку новых - из послания
21 февраля 2019, 19:09
Трудности перевода: Reuters снова переврало слова Путина о США
21 февраля 2019, 22:24
Переобулись в воздухе: Пугавшее "российской угрозой" Reuters теперь сообщает о "безоружной" России
Загрузка...
21 февраля 2019, 02:54
Мюллер закончит расследование "российского вмешательства" в выборы в США через неделю — СМИ
21 февраля 2019, 15:54
Отдельное наказание для главарей: Госдума одобрила законопроект о больших сроках для лидеров ОПГ
21 февраля 2019, 22:24
Россия через ПА ОБСЕ отказала киевским властям в "индульгенции"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 20:24
Кандидат в президенты Украины защищал Гитлера, как себя любимого
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.