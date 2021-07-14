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Украинский журналист потребовал отдать Киеву Таганрог

14 июля 2021, 21:00  •  122 • В мире
Украинский журналист Роман Цымбалюк в эфире "Эха Москвы" выдал свою реакцию на статью президента России о Незалежной.
Цымбалюк, работающий в Москве от агентства УНИАН, не преминул съязвить по поводу написания оборота "в/на Украине", а также заговорил об украинском прошлом Таганрога.
Ему тут же подпели журналисты "Эха Москвы", напомнившие, что в 1920-х Таганрог стал входить в состав Украинской ССР.
Эта поддержка воодушевила Романа Цымбалюка и он выдвинул требования Москве.
"Московский корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк призывает Россию уйти, с чем она пришла и отдать Украине её Таганрог. Вот бы Пётр I, основавший Таганрог, удивился, узнав, что он был украинским царём", - иронично пишет об этом казусе в эфире автор "Голос Мордора" в Twitter.
В комментариях пользователи посмеялись над украинцем и его познаниями в истории и посоветовали тому вернуться на родину.
"А Роман не слишком засиделся у агрессора за пазухой? Пусть валит домой, убогий, в свою Незалежную! Таганрог ему отдать! Допрыгаются, уроды, что с одной Жмеринкой останетесь! Достали", - возмущённо написал один из комментаторов.
"Порошенко сча опечалился", - шутливо заметил другой пользователь после ремарки от Петре I.

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