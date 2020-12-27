Украинский журналист поиздевался над умершим: сравнение мэра Харькова и наркобарона не поняли

Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года от последствий COVID-19. Политик оставил заметный след в истории Харькова. Жители города трижды избирали его мэром: в 2010, 2015 и 2020 годах.

Чечеринда в день похорон Кернеса поиздевался над умершим. На своей странице в Facebook он разместил фотографию с похорон наркобарона Пабло Эскобара. Журналист напомнил, что на прибыль, полученную от преступной деятельности, Эскобар строил школы, больницы и жильё для бедняков.

В первом комментарии под своим постом автор отметил, что это не аналогия, но "нищие всегда "благодарны" своим "хозяевам".

Пользователи первую часть фразы проигнорировали и восприняли пост именно как аналогию. Большинство возмутилось циничностью Чечеринды, но были и те, кого эта публикация и похороны Кернеса перессорили.

"А сколько школ построил автор?" - спросил Игорь Можайка.

"Не дай Бог с вами что-то случится, закопают и через день забудут", - отметил Сергей Руденко.

"Не оскорбляй наших людей", - посоветовали журналисту.

Естественно, украинцы по привычке затронули и тему России. Один из пользователей написал, что все жители юго-востока Украины "общаются на языке рабов" (подавляющее большинство населения Харьковской и соседних областей русскоязычное). По этому поводу народ тоже переругался.