Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был пр...
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
Главная / В мире

Украинский журналист поиздевался над умершим: сравнение мэра Харькова и наркобарона не поняли

27 декабря 2020, 21:05  •  117 • В мире
Украинский журналист Егор Чечеринда поиздевался над умершим мэром Харькова. Под его постом в комментариях развернулась словесная перепалка. Похороны Кернеса перессорили народ. Сравнение политика и наркобарона не поняли.
Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года от последствий COVID-19. Политик оставил заметный след в истории Харькова. Жители города трижды избирали его мэром: в 2010, 2015 и 2020 годах.
Чечеринда в день похорон Кернеса поиздевался над умершим. На своей странице в Facebook он разместил фотографию с похорон наркобарона Пабло Эскобара. Журналист напомнил, что на прибыль, полученную от преступной деятельности, Эскобар строил школы, больницы и жильё для бедняков.
В первом комментарии под своим постом автор отметил, что это не аналогия, но "нищие всегда "благодарны" своим "хозяевам".
Пользователи первую часть фразы проигнорировали и восприняли пост именно как аналогию. Большинство возмутилось циничностью Чечеринды, но были и те, кого эта публикация и похороны Кернеса перессорили.
"А сколько школ построил автор?" - спросил Игорь Можайка.
"Не дай Бог с вами что-то случится, закопают и через день забудут", - отметил Сергей Руденко.
"Не оскорбляй наших людей", - посоветовали журналисту.
Естественно, украинцы по привычке затронули и тему России. Один из пользователей написал, что все жители юго-востока Украины "общаются на языке рабов" (подавляющее большинство населения Харьковской и соседних областей русскоязычное). По этому поводу народ тоже переругался.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
26 декабря 2020, 06:35
Новые санкции против России: На земле, в небесах и… в космосе
26 декабря 2020, 06:35
Обнаружен новый штамм коронавируса. Пока у двоих: Учёные умоляют дать им время
26 декабря 2020, 21:10
«Ответственность лежит на американской стороне»: посольство России обвинило США в начале «визовой войны»
27 декабря 2020, 12:50
Британцев оставили без счастливого Рождества: Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили традицию
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутат...
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
27 декабря 2020, 09:10
Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстр...
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественник...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки НАТО на Калининград
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
21 декабря 2020, 05:35
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услышали на Украине
22 декабря 2020, 09:05
Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев
24 декабря 2020, 09:40
Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт "раскрыл карты"
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.