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Украинский журналист поиздевался над умершим: сравнение мэра Харькова и наркобарона не поняли
27 декабря 2020, 21:05 • 117 • В мире
Украинский журналист Егор Чечеринда поиздевался над умершим мэром Харькова. Под его постом в комментариях развернулась словесная перепалка. Похороны Кернеса перессорили народ. Сравнение политика и наркобарона не поняли.
Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года от последствий COVID-19. Политик оставил заметный след в истории Харькова. Жители города трижды избирали его мэром: в 2010, 2015 и 2020 годах.
Чечеринда в день похорон Кернеса поиздевался над умершим. На своей странице в Facebook он разместил фотографию с похорон наркобарона Пабло Эскобара. Журналист напомнил, что на прибыль, полученную от преступной деятельности, Эскобар строил школы, больницы и жильё для бедняков.
В первом комментарии под своим постом автор отметил, что это не аналогия, но "нищие всегда "благодарны" своим "хозяевам".
Пользователи первую часть фразы проигнорировали и восприняли пост именно как аналогию. Большинство возмутилось циничностью Чечеринды, но были и те, кого эта публикация и похороны Кернеса перессорили.
"А сколько школ построил автор?" - спросил Игорь Можайка.
"Не дай Бог с вами что-то случится, закопают и через день забудут", - отметил Сергей Руденко.
"Не оскорбляй наших людей", - посоветовали журналисту.
Естественно, украинцы по привычке затронули и тему России. Один из пользователей написал, что все жители юго-востока Украины "общаются на языке рабов" (подавляющее большинство населения Харьковской и соседних областей русскоязычное). По этому поводу народ тоже переругался.
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