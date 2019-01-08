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Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года

08 января 2019, 21:24  •  127 • Украина
Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал сообщение в Facebook, в котором объяснил, почему президент Украины Пётр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел «пьяным».
 
© Кадр: видео YouTube/Канал "112 Украина"
 

«Красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине, которой тележурналисты не видели, поскольку их не пустили на площадку, где проводилась стрельба: они ждали перед казармой на плацу выхода к прессе», — написал Бутусов.

Он добавил, что смог пройти на полигон, так как был без камеры.

По его словам, в тот день украинскому лидеру показывали снайперскую винтовку и предложили ему выстрелить. При этом президента не предупредили о мощной отдаче.

Журналист рассказал, что Порошенко «получил сильный удар в глаз, прижавшись к оптическому прицелу».

Несмотря на случившееся, президент Украины согласился встретиться с прессой, надев кепку, которая прикрывала лицо.

В конце ноября глава Социалистической партии Украины Илья Кива рассказал, как действующий украинский лидер Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко «пьянствовали» во время массовых протестов осенью 2013 — зимой 2014 годов, вошедших в историю под названием «евромайдан». По его словам, участники «евромайдана» делились на несколько категорий. Одни находились «на баррикадах в 40-градусный мороз, с отмороженными пальцами» на улицах Грушевского и Институтской, другие — в Доме профсоюзов.

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