Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, известный своей ненавистью ко всему русскому, назвал мощный оплот Русского мира, который не удаётся разбить украинским "патриотам". "И тут мы, к большому сожалению, слабые", - подчеркнул он.

По словам Дроздова, таким оплотом является Донбасс. Он отметил, что "украинским патриотам" приходится умирать в Донбассе за ту Украину, которая остаётся частью Русского мира. Он отметил, что несмотря на размеры Донбасса в масштабе всей Украины, он является тем самым форпостом, который сохраняет Русский мир в этой республике.

Он отметил, что "на кону стоит целая страна, и этот кусочек, который оккупирован, он на самом деле является таким маленьким… аппендиксом", который воспалён.

"Это вырывание всей страны в полном составе из Русского мира", - сказал он, отметив, что тут Украина слаба.

"И тут мы, к большому сожалению, слабые", - сказал он.

По словам Дроздова, всё русское, что есть на Украине, делает эту страну частью Русского мира.