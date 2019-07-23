Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Никаких амнистий: Зеленский не даст амнистию Донбассу
Боровой запросил убежище в Америке
"Заткнись, Борис": Нападки на Россию нового премьера Британии не оцени...
"Трамп выполнил каждый пункт списка желаний Путина": Западные пользова...
Главная / В России

Украинский журналист: Люди голосовали против ярой русофобии и за прекращение войны в Донбассе

23 июля 2019, 20:09  •  54 • В России

Подсчет бюллетеней на Украине практически завершен. Обработано 93,6% голосов. Чудес в этой гонке уже не случится. Абсолютное большинство в Верховной Раде взяла партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Из 450 мест в парламенте «Зе» займет 253. Значит, ему не придется создавать коалиции с другими политиками, чтобы продавливать свои законы. Такая триумфальная победа случилась впервые в украинской истории.

«Серебро» отходит пророссийской силе «Оппозиционная платформа — за жизнь». У нее 45 депутатских мандатов. А «бронзу» делят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко — по 24 места в Раде. Символично, но на сотые процентов Тимошенко обогнала экс-президента.

- Порошенко окончательно добили на выборах, - рассказал «КП» украинский журналист Александр Чаленко. - Сначала он проиграл в пух и прах в президентской гонке, теперь на выборах в Раду на нем поставили крест. Даже за Юлию Тимошенко проголосовало больше людей. Порошенко загнал себя в националистическое гетто. Это в 90-е и нулевые он был ярым русофилом, после свою политику изменил. Украинцы устали от войны и сказок про Бандеру. Большинство против закона о языке, против разрыва отношений с Москвой. От этого они верят Зеленескому, который вырос в русской культуре, который обещает мир. Поэтому на втором месте стоит пророссийская партия. Все хотят откатиться в состояние отношений «до 2014 года». Это мы видим по всем результатам выборов.

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы боятся, что Зеленский пойдет на разговор с Москвой»

Вместе с экспертами отвечаем на восемь главных вопросов о минувших выборах (подробности)

Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция

О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 16:54
Владимир Путин: Вопрос со строительством полигона «Шиес» в Архангельской области не может решаться келейно
23 июля 2019, 16:54
Путин рекомендовал главам регионов мониторить сообщения о нарушениях прав граждан
23 июля 2019, 10:24
В Краснодарском авиаучилище имени Серова в третий раз отбирают будущих летчиц
23 июля 2019, 13:39
"Это последние выборы": Жириновский предсказал ликвидацию Украины
22 июля 2019, 21:24
Иосиф Пригожин: Платим миллионы налогов, но свободных средств нет
23 июля 2019, 20:09
Украинский журналист: Люди голосовали против ярой русофобии и за прекращение войны в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2019, 02:24
Санкции вводил Евросоюз: Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны
23 июля 2019, 12:09
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угроз...
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю доч...
23 июля 2019, 08:54
"Им не нужен мир, они хотят убивать": Жириновский предсказал Украине "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 14:54
В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
18 июля 2019, 21:24
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
18 июля 2019, 11:39
«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.