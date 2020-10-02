Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана

Украинский журналист Роман Скрыпин раскритиковал белорусских оппозиционеров за то, что они не захватывают правительственные здания и не поднимают антироссийские лозунги.Сумбурное обращение, изобилующее обсценной лексикой от разместил на своем youtube-канале.«Пока вы будете подходить к кордону с мусорами у Дворца Республики (резиденции Лукашенко), пока вы ее не захватите, ничего не произойдет. Вы подходите, смотрите мусорам в глаза: «Мы за мир». Похлопали, спели песню и все. Так ничего не будет. Вас пиздят уже который день. Пацаны, они так и будут делать. Вы же не даете отпора. А буйных становится все меньше», – провоцирует Скрыпин.Он подверг критике и белорусских оппозиционных лидеров.«Тихановская тоже не пришей пиз..е рукав. Координационный совет – сборище самозванцев-долба..бов. Кто уполномочил этих людей говорить? Они вообще несут какую-то х..ню. Временное правительство ботанов в экзиле. И тех всех попересажали. Что думаете, вашу Алексеевич тяжело за решетку посадить?», – разошелся Скрыпин.Единственная, кто вызывает его симпатию, это престарелая русофобка Нина Багинская. Украинского журналиста-русофоба возмущает, что на акциях протеста мало антироссийской риторики.«Не будете против России – она сама придет и надает вам по щам. Как она это сделала в случае с Украиной. Вы должны уяснить раз и навсегда, что москали не друзья. Это враг, который вам воткнет, в лучшем случае, нож в спину. В худшем – это будет топор. А еще хуже – просто отрубит голову», – нагнетает экстремист.