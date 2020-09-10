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Украинский журналист Бутусов призвал к убийству российского офицера для срыва перемирия
10 сентября 2020, 17:45 • 70 • Украина
Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в открытую призывал украинских военных к мятежу. А именно, ослушаться президента и сегодня, 10 сентября, ликвидировать офицеров РФ, членов комиссии СЦКК ДНР, проводящих инспекцию под Горловкой на украинских позициях.
«Исполнять приказ Зеленского нельзя. Если завтра найдётся человек, который убьёт генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также всех российских офицеров, проводящих проверку украинских позиций в районе н.п Шумы, как Герой, войдёт в историю Украины», — написал Бутусов на своей странице в Facebook.
Он призывает украинских солдат не бояться убивать российских офицеров. По словам журналиста, любой боец, совершивший данное убийство – освобождается от уголовной ответственности.
«Срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского — это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины. Да, это такой приказ, не выполнять который — честь. Тот, кто сорвет «прекращение огня» и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества», — заверил Бутусов.
Журналист под российским офицером Русланом Вахитовым имеет в виду руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова.
Напомним, что после того как ДНР и Украина договорились о совместной инспекции украинских позиций, глава республики Денис Пушилин отменил приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы.
Инспекция запланирована на 14:00 10 сентября.
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