Украинский забыл? Экс-депутат Верховной рады подловил Порошенко на лицемерии

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал в интервью Nation News ролик, запечатлевший выступление бывшего президента страны Петра Порошенко в кабинете генерального прокурора. Его опубликовало на своём канале на YouTube агентство Ukranews.

Напомним, экс-глава государства стал подозреваемым в деле, связанном с превышением должностных полномочий.

Журавко обратил внимание, что Порошенко без стеснения беседует на русском, находясь за закрытыми дверями.

По его мнению, этот эпизод хорошо демонстрирует лицемерие и лживость властей Украины, которые пытаются продвигать украинский язык в стране как единственно возможный.