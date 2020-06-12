Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Главная / Политика

Украинский забыл? Экс-депутат Верховной рады подловил Порошенко на лицемерии

12 июня 2020, 21:00  •  116 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко подловил бывшего главу государства Петра Порошенко на лицемерии. Он заметил, что на видео, запечатлевшем его выступление в кабинете генерального прокурора "за закрытыми дверями", экс-президент говорит на русском, несмотря на продвигаемую в стране риторику об украинском языке как единственно возможном.
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал в интервью Nation News ролик, запечатлевший выступление бывшего президента страны Петра Порошенко в кабинете генерального прокурора. Его опубликовало на своём канале на YouTube агентство Ukranews.
Напомним, экс-глава государства стал подозреваемым в деле, связанном с превышением должностных полномочий.
Журавко обратил внимание, что Порошенко без стеснения беседует на русском, находясь за закрытыми дверями.
По его мнению, этот эпизод хорошо демонстрирует лицемерие и лживость властей Украины, которые пытаются продвигать украинский язык в стране как единственно возможный.
Ничего они с русским языком не сделают. Как он был и преобладал, так и будет, - подчеркнул бывший депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
12 июня 2020, 01:00
"И Медведева туда пристроить": Слухи о роспуске Госдумы политолог назвал "логическим завершением"
12 июня 2020, 12:00
Пушков: Кремль лишил Зеленского шанса повысить политический вес
12 июня 2020, 01:00
В Мосгордуме прервали трансляцию при разговоре о миллиардах Шапошникова - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2020, 21:00
"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17
08 июня 2020, 23:00
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
06 июня 2020, 08:55
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.