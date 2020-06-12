|
Украинский забыл? Экс-депутат Верховной рады подловил Порошенко на лицемерии
12 июня 2020, 21:00 • 116 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко подловил бывшего главу государства Петра Порошенко на лицемерии. Он заметил, что на видео, запечатлевшем его выступление в кабинете генерального прокурора "за закрытыми дверями", экс-президент говорит на русском, несмотря на продвигаемую в стране риторику об украинском языке как единственно возможном.
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал в интервью Nation News ролик, запечатлевший выступление бывшего президента страны Петра Порошенко в кабинете генерального прокурора. Его опубликовало на своём канале на YouTube агентство Ukranews.
Напомним, экс-глава государства стал подозреваемым в деле, связанном с превышением должностных полномочий.
Журавко обратил внимание, что Порошенко без стеснения беседует на русском, находясь за закрытыми дверями.
По его мнению, этот эпизод хорошо демонстрирует лицемерие и лживость властей Украины, которые пытаются продвигать украинский язык в стране как единственно возможный.
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июня 2020, 21:00
|
08 июня 2020, 23:00
|
06 июня 2020, 08:55
|
06 июня 2020, 20:55
|
08 июня 2020, 03:00
|
10 июня 2020, 03:00
|
10 июня 2020, 07:00