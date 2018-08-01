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Украинский вратарь Лунин провёл первый матч за «Реал»

01 августа 2018, 12:39  •  66 • Украина
Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в составе мадридского «Реала» в матче Международного кубка чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
 
©Coolmedia globallookpress.com
 

19-летний голкипер вышел во втором тайме, заменив Кико Касилью, и отыграл на ноль.

Тем не менее действующий клубный чемпион континента всё равно потерпел поражение со счётом 1:2. 

Все мячи были забиты в первом тайме.

В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Алексис Санчес и Андер Эррера, у «Реала» — Карим Бензема.

Ранее Лунин рассказал, почему решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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