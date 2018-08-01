|
Украинский вратарь Лунин провёл первый матч за «Реал»
01 августа 2018, 12:39 • 66 • Украина
Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в составе мадридского «Реала» в матче Международного кубка чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
©Coolmedia globallookpress.com
19-летний голкипер вышел во втором тайме, заменив Кико Касилью, и отыграл на ноль.
Тем не менее действующий клубный чемпион континента всё равно потерпел поражение со счётом 1:2.
Все мячи были забиты в первом тайме.
В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Алексис Санчес и Андер Эррера, у «Реала» — Карим Бензема.
Ранее Лунин рассказал, почему решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 июля 2018, 00:39
|
27 июля 2018, 08:54
|
26 июля 2018, 02:40
|
26 июля 2018, 10:39
|
28 июля 2018, 01:24
|
26 июля 2018, 10:24
|
29 июля 2018, 11:39