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Украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ
16 июня 2018, 11:24 • 165 • Украина
Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев рассказал, почему украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в Германии.
© РИА Новости
В беседе с изданием «Новинарня» военный раскритиковал техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 «Оплот», который ВСУ получили вместо Т-64.
«А ничего не удалось сделать. Мы поехали на четырёх машинах. Во время «операции в наступлении» выстрелил только один танк. На остальных трёх снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась, пришлось дозаряжать вручную», — сказал Багаев.
Среди других причин поражения он назвал незнание натовской специфики, проблемы с речью и отставание в тактике.
Соревнования Strong Europe Tank Challenge, организованные бундесвером и американской армией, проводятся с 2016 года в немецком Графенвере.
В январе Украина отправила партию «Оплотов» в Таиланд. Позднее сообщалось, что Харьковский завод отправит один танк в США.
В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко объявил, что на вооружение в армию страны поступят танки «Оплот».
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