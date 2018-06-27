Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки

На конференции ОБСЕ, которая проходила в Киеве, мужчина в украинской военной форме заявил, что лично перевозил взрывчатку для Олега Сенцова.

Об этом информирует «СТРАНА.ua».

Мужчина в форме вышел на сцену и рассказал, что в 2014 году перевозил в Крым предмет, из-за которого впоследствии был осуждён Сенцов. Как отмечает издание, речь идёт о взрывчатке.

По его словам, он принял решение рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины нашли людей, которые «подставили» Сенцова.

Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в организации террористических актов на территории Крыма.