Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пощёчина американцам»: почему США угрожают Турции санкциями за покупку российск...
ФСБ под водой. Русские «волчьи стаи» атакуют американские кабели
Нужно ли сажать за репосты? (Руслан Осташко)
Кредитная история: поможет ли выделенный ЕС €1 млрд стабилизировать украинскую э...
Главная / Украина

Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки

27 июня 2018, 10:54  •  108 • Украина
На конференции ОБСЕ, которая проходила в Киеве, мужчина в украинской военной форме заявил, что лично перевозил взрывчатку для Олега Сенцова.
 
© РИА Новости
 

Об этом информирует «СТРАНА.ua».

Мужчина в форме вышел на сцену и рассказал, что в 2014 году перевозил в Крым предмет, из-за которого впоследствии был осуждён Сенцов. Как отмечает издание, речь идёт о взрывчатке.

По его словам, он принял решение рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины нашли людей, которые «подставили» Сенцова.

Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в организации террористических актов на территории Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
26 июня 2018, 18:39
Британский журналист назвал прискорбной ситуацию с недопуском Полы Слиер на Украину
26 июня 2018, 12:09
Группа «Звери» отменила выступление на музыкальном фестивале в Киеве
26 июня 2018, 21:54
Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену в свидании с Сущенко

26 июня 2018, 18:39
МИД Британии посоветовал Поле Слиер обратиться в посольство Украины
27 июня 2018, 01:09
«Власти потеряли монополию на насилие»: почему в Киеве заговорили о появлении украинского Пиночета
27 июня 2018, 01:09
В Европейской федерации журналистов назвали арест Вышинского неправомерным
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 июня 2018, 15:24
F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает
21 июня 2018, 00:40
Как Антон Геращенко в Раду попал
20 июня 2018, 17:54
Украинский блогер призвал выжечь напалмом всех людей на Донбассе
22 июня 2018, 07:39
Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018
25 июня 2018, 07:11
Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада
22 июня 2018, 13:54
Советник Порошенко прокомментировал приговор «Народного трибунала» в Донбассе
26 июня 2018, 09:09
«Месть Сталина» спасёт Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.