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Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки
27 июня 2018, 10:54 • 108 • Украина
На конференции ОБСЕ, которая проходила в Киеве, мужчина в украинской военной форме заявил, что лично перевозил взрывчатку для Олега Сенцова.
© РИА Новости
Об этом информирует «СТРАНА.ua».
Мужчина в форме вышел на сцену и рассказал, что в 2014 году перевозил в Крым предмет, из-за которого впоследствии был осуждён Сенцов. Как отмечает издание, речь идёт о взрывчатке.
По его словам, он принял решение рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины нашли людей, которые «подставили» Сенцова.
Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в организации террористических актов на территории Крыма.
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