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План по силовому вмешательству Киева отложили в последний момент

Украина была готова начать войну с Россией за Крым в 2014 году. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров.

По его словам, планировалось, что Незалежная возьмет под контроль аэродромы, а также другие стратегические объекты. Назаров подчеркнул, что задачу сочли тогда сложной настолько, что на 100% ее выполнить было бы невозможно. Однако удерживать под своим контролем стратегические объекты Киев смог бы, к такому выводу военный пришел спустя время, анализируя ту ситуацию.

Назаров в разговоре с изданием "Крым. Реалии" (относится к "Радио Свободы", признанное Минюстом в РФ иноагентом) подчеркнул, что Генштаб ВСУ всерьез рассматривал возможность применить этот план на практике, но начальник ведомства Михаил Куцин отказался от него. Причиной такого решения стало то, что ситуация была напряженной, Куцин не хотел ухудшать положение. Он приказал военным возвращать самолеты и солдат в Незалежную.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума. Жители полуострова большинством голосов захотели вернуться на родину. Киев до сих пор не может принять решение крымчан.

Ранее на Украине решили расследовать "Харьковские соглашения". Власти Киева хотят наказать тех, кто продлил соглашение с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму на 25 лет в 2010 году.