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Украинский военный «открыл глаза» представителям СМИ США о «поддержке» населением ВСУ на Донбассе

09 февраля 2022, 08:40  •  91 • Украина

Киев настойчиво продвигает тему, что население Донбасса оказалось в «российской оккупации» и что в отношении живущих там украинцев русские устроили геноцид. Однако, эти пропагандистские мантры развеяли военнослужащие ВСУ.

Так, украинский солдат, проходящий службу в зоне проведения Операции объединенных сил, дал на камеру интервью журналистке американского канала Vice, где признал, что жители части Донбасса, которая контролируется Киевом, в идущей войне не поддерживают ВСУ.

Фрагмент этого интервью с нелицеприятными для властей Украины откровениями украинского военного очень быстро набрал популярность в Сети и стал вирусным. Пока киевские пропагандисты пытаются представить «всушников», как «освободителей» Донбасса, украинские солдаты «сливают в унитаз» их работу.

«Людей, которые поддерживают то, что мы делаем, — вооружённые силы Украины, в целом, в этой борьбе, в этой войне — именно на востоке Украины не так много», — признаёт интервьюированный военнослужащий ВСУ.


«Тут люди считают русских своими братьями. Поэтому местное население может ходить здесь, улыбаться, но помогают, работают на ту сторону: передают информацию, корректируют артиллерийский огонь», — добавляет солдат.

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