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Украинский военный эксперт заявил о необходимости вторжения в Белгородскую область
20 апреля 2021, 21:10 • 333 • Украина
Украинский аналитик и военный эксперт Максим Кухар, обсуждая перспективы возможного обострения в Донбассе, заявил о необходимости вторжения на суверенную территорию Российской Федерации. Генштаб Украины должен разработать такой план в случае начала военных действий на крымском или донбасском направлении. Об этом Кухар заявил в эфире интернет-телеканала Ukrlife.
Если рассматривать перспективы первых месяцев войны, когда США и Европа ещё не будут вмешиваться в вопрос урегулирования, ВСУ должны будут прорывать через российскую границу.
«Допустим, мы получим прорыв русских в Херсонской области. Для того чтобы стабилизировать фронт, нам придётся зайти в Белгородскую область и создать напряжение русским там, чтобы они забрали войска из Крыма и перебросили их для защиты европейской части России», — заключил украинский аналитик.
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