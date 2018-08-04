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Украинский военный эксперт рассказал о «страшном сценарии» России

04 августа 2018, 15:24  •  224 • Украина
Украинский военный эксперт Алексей Арестович считает, что Россия якобы будет использовать больше ресурсов для получения политического и экономического контроля над Украиной в преддверии выборов в стране.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

«Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению. Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны в Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией», — сказал он в интервью Fakty.ua.

По его мнению, при реализации такого сценария «Украину сделают максимально зависимой от России».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов высказал мнение, что Россия может якобы попытаться оказать влияние на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст ранее также заявил, что на Украину в 2014 году «вторглась Красная армия».

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